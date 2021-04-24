«Мы – изгои»: Никита Михалков о положении России

22 апреля в Москве состоялась церемония открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля
. В преддверии церемонии президент смотра Никита Михалков
провел традиционный брифинг, в ходе которого рассказал о программе фестиваля, составе жюри и об организационных проблемах. Среди которых - ничтожно малое для международного фестиваля количество зарубежных гостей.
«Проблема с гостями связана не только с коронавирусом, мы – изгои. Очень многие, даже хорошие знакомые – коллеги в Штатах, Франции, Испании – всей душой хотят приехать, но им поставлен определенный барьер, который они могут превозмочь собственной волей и бесстрашием, но не все на это идут. Хотя есть люди, которые приезжают и на Московский фестиваль, и в Крым. Но я рад тому, что если в первые годы фестиваля многие определяли его качество количеством звёзд и банкетов, то в последние годы всё-таки основной упор делается на само кино, разнообразие программы. Мы добились того, что фестивальные фильмы не должны иметь удостоверения, и показываем картины, которые могут и не появиться в прокате. Мне кажется, что возможность увидеть спектр кино – это самое главное»
, – отметил Михалков.
Также Никита Сергеевич прокомментировал введенные в 2020 году правила для соискателей на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»
.
«Это нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне не следовало об этом говорить, у меня есть «Оскар», но когда я понимаю, что для того, чтобы претендовать на «Оскар», ты должен выполнить определенные правила, то понимаю, что советская цензура – это просто дети. И это сумасшествие построено на неком обесчеловечивании. Для меня это неприемлемо»
.
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