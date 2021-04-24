«Я немножко сорвал её планы»: Пётр Скворцов рассказал о браке с внучкой Никиты Михалкова

На прошлой неделе состоялась презентация нового онлайн-кинотеатра KION от МТС, который пришёл завоевывать рынок, вооружившись новинками оригинальных сериалов и фильмов. В первом пуле проектов KION - многосерийная комедия «Секреты семейной жизни» с Алёной Михайловой и Петром Скворцовым в главных ролях. По случаю премьеры сериала, который доступен для просмотра с 18 апреля, Пётр Скворцов побывал на многострадальном диванчике в студии шоу «Вечерний Ургант».
Александра не прельстилась карьерой в кино и выбрала стезю живописца. Однако ей практически сразу пришлось взять паузу на материнство.
фото: Александра с сыновьями
«Я немножко сорвал её планы стать профессиональным живописцем, потому что когда мы познакомились, она почти поступила на живописца, а я ей сказал: «Саш, может, ребёнка заведем?» А она такая: «А как я учиться буду?» Я говорю: «Ну как, здорово же. Будешь сидеть у холста, кормить ребёнка». А она: «Ну да, наверное, будет интересно». В общем, мы завели. Но видите, отсутствие высшего образования не помешало Саше писать картины», - заключил Пётр.
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