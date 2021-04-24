Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Трансляция OSCARS
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я немножко сорвал её планы»: Пётр Скворцов рассказал о браке с внучкой Никиты Михалкова

24 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
24 апреля 2021
На прошлой неделе состоялась презентация нового онлайн-кинотеатра KION от МТС, который пришёл завоевывать рынок, вооружившись новинками оригинальных сериалов и фильмов. В первом пуле проектов KION - многосерийная комедия «Секреты семейной жизни» с Алёной Михайловой и Петром Скворцовым в главных ролях. По случаю премьеры сериала, который доступен для просмотра с 18 апреля, Пётр Скворцов побывал на многострадальном диванчике в студии шоу «Вечерний Ургант».

«Я немножко сорвал её планы»: Пётр Скворцов рассказал о браке с внучкой Никиты Михалкова

В 2017 году Пётр женился на внучке Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской Александре, в браке с которой воспитывает двух сыновей 3 и 1,5 лет.

«Я немножко сорвал её планы»: Пётр Скворцов рассказал о браке с внучкой Никиты Михалкова
фото: Пётр и Александра

Александра не прельстилась карьерой в кино и выбрала стезю живописца. Однако ей практически сразу пришлось взять паузу на материнство.

«Я немножко сорвал её планы»: Пётр Скворцов рассказал о браке с внучкой Никиты Михалкова
фото: Александра с сыновьями

«Я немножко сорвал её планы стать профессиональным живописцем, потому что когда мы познакомились, она почти поступила на живописца, а я ей сказал: «Саш, может, ребёнка заведем?» А она такая: «А как я учиться буду?» Я говорю: «Ну как, здорово же. Будешь сидеть у холста, кормить ребёнка». А она: «Ну да, наверное, будет интересно». В общем, мы завели. Но видите, отсутствие высшего образования не помешало Саше писать картины», - заключил Пётр.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках»

Гипермаркет впечатлений: Ольга Сутулова, Алёна Михайлова и Анна Снаткина
Поиск по меткам
дети
персоны
Анастасия ВертинскаяАлёна МихайловаНикита МихалковСтепан МихалковПётр Скворцов
фильмы
Секреты семейной жизни

фотографии >>
«Я немножко сорвал её планы»: Пётр Скворцов рассказал о браке с внучкой Никиты Михалкова фотографии
«Я немножко сорвал её планы»: Пётр Скворцов рассказал о браке с внучкой Никиты Михалкова фотографии
«Я немножко сорвал её планы»: Пётр Скворцов рассказал о браке с внучкой Никиты Михалкова фотографии
«Я немножко сорвал её планы»: Пётр Скворцов рассказал о браке с внучкой Никиты Михалкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Легенда о Суриотай»

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Евгений Велихов
Савва Гусев
Анатолий Кторов
Дарья Лузина
Елена Скороходова
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Юрий Шерстнёв
Джилл Айрленд
Эйдан Гиллен
Ширли МакЛэйн
Анна Москаль
Стефания Рокка
Барбра Стрейзанд
Жасмин Тринка
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Ася
драма
Израиль, 2020
Властелин колец: Две крепости
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, 2002
Гнев человеческий
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Москвы не бывает
комедия, триллер
Россия, 2020
Любовь и монстры
комедия, фэнтези
Болгария, Россия, 2020
Руфус. Хроники волшебной страны
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
Долгая дорога домой
драма, мистика, триллер
Россия, 2017
Порочная связь
детектив, драма, мелодрама, экранизация
Италия, 2020
Тьма: Монстры за поворотом
приключения, фильм ужасов, фэнтези
Италия, Германия, 2020
Нечестивые
фильм ужасов, экранизация
США, 2021
Поколение Вояджер
научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, Румыния, США, Чехия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен