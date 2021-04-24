Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант

Как заметил художник Павлов-Андреевич в свежем выпуске шоу «вДудь», Россия - одна из двух абсолютно оторванных от реальности стран (вторая - Бразилия), жители которой могут «что-то делать и куда-то ходить», делая вид, что в мире не бушует пандемия коронавирусной инфекции. И то правда: пока жители Берлина сдают тесты для посещения магазинов, пока американские и британские кинопремии проходят в режиме онлайн, а гости этих премий расстилают себе персональные ковровые дорожки в саду у дома или в гостиной, в Москве гремят премьеры, модные показы, презентации и ММКФ. Кинофестиваль будет обеспечивать нас звёздными премьерами следующие пять дней, а пока что мы посмотрим, во что были одеты любимцы публики на прошлой неделе.
В этот же вечер в ГУМе кинокритик Зинаида Пронченко презентовала свою книгу, посвященную жизнетворчеству Алена Делона. Вместо демократических чтений в стенах книжного магазина - праздничный ужин в Bosco Cafe. Вместо безымянной публики, расположившейся на раскладных стульях в обнимку с верхней одеждой - представители отечественного beau monde: Владимир Мишуков, Рената Литвинова, Фёдор Бондарчук и Сати Спивакова.
В этот же вечер благотворительный фонд «Друзья» проматывал деньги добродеев праздновал свой 5-летний юбилей в Сандуновский банях на Неглинной. На вечеринке с элементами маскарада были замечены Иван Ургант, Варвара Шмыкова и Елена Летучая.
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