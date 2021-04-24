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Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант

24 апреля
2021 год

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24 апреля 2021
Как заметил художник Павлов-Андреевич в свежем выпуске шоу «вДудь», Россия - одна из двух абсолютно оторванных от реальности стран (вторая - Бразилия), жители которой могут «что-то делать и куда-то ходить», делая вид, что в мире не бушует пандемия коронавирусной инфекции. И то правда: пока жители Берлина сдают тесты для посещения магазинов, пока американские и британские кинопремии проходят в режиме онлайн, а гости этих премий расстилают себе персональные ковровые дорожки в саду у дома или в гостиной, в Москве гремят премьеры, модные показы, презентации и ММКФ. Кинофестиваль будет обеспечивать нас звёздными премьерами следующие пять дней, а пока что мы посмотрим, во что были одеты любимцы публики на прошлой неделе.

с 19 по 24 апреля в Москве проходила Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, открыл которую показ новой осенне-зимней коллекции бренда Ruban. Среди гостей показа были замечены Дарья Мороз, Марина Александрова и Светлана Бондарчук.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Марина Александрова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Светлана Бондарчук

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Дарья Мороз

В этот же вечер в ГУМе кинокритик Зинаида Пронченко презентовала свою книгу, посвященную жизнетворчеству Алена Делона. Вместо демократических чтений в стенах книжного магазина - праздничный ужин в Bosco Cafe. Вместо безымянной публики, расположившейся на раскладных стульях в обнимку с верхней одеждой - представители отечественного beau monde: Владимир Мишуков, Рената Литвинова, Фёдор Бондарчук и Сати Спивакова.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Зинаида Пронченко

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Владимир Мишуков

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Матильда Шнурова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Фёдор Бондарчук

20 апреля в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошёл показ новой коллекции бренда Viva Vox, гостями которого стали Рената Литвинова, Ирина Горбачёва и Юлия Топольницкая.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Ирина Горбачева

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Юлия Топольницкая

В этот же вечер благотворительный фонд «Друзья» проматывал деньги добродеев праздновал свой 5-летний юбилей в Сандуновский банях на Неглинной. На вечеринке с элементами маскарада были замечены Иван Ургант, Варвара Шмыкова и Елена Летучая.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Варвара Шмыкова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Иван Ургант в приятной компании

21 апреля в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве состоялся ужин бренда косметической марки Mary Kay, гостями которого стали Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Глафира Тарханова и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Глафира Тарханова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Олеся Судзиловская

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Ольга Кабо

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант
фото: Эвелина Блёданс
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Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Александрова, Рената Литвинова и Иван Ургант фотографии
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