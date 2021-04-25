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Елена Проклова рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах

25 апреля
2021 год

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25 апреля 2021
67-летняя Елена Проклова стала гостьей очередного выпуска шоу «Секрет на миллион». В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой актриса впервые рассказала, что еще ребенком она стала жертвой сексуальных домогательств.

Елена Проклова рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах

По словам Прокловой, в 12 лет к ней на съемках приставал режиссер, а в 15 лет она не раз подвергалась домогательствам со стороны известного актера. Эта история затянулась на целых 2 года.

На съемках фильма Елену стал преследовать известный на всю страну артист, у которого на тот момент была жена, дети и блистательная карьера. Он караулил 15-летнюю Проклову у подъезда, увозил в лес, звонил по ночам и предлагал встретиться. Актриса призналась, что всё это было не ради любви, а ради удовлетворения его сексуальных потребностей.

Елена Проклова рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах
фото: Елена Проклова в фильме "Гори, гори, моя звезда"

«Он раздевал меня. Заставлял лежать рядом голой. Он сам себя удовлетворял… Я рыдала, говорила, что не хочу… Он не боялся ни суда, ничего. Он бы одержим. Был настолько болен, что был готов прилететь на один день, чтобы удовлетворить свою изощренную форму сексуальности. Это извращение. Это не любовь», - сказала Проклова.

Сама Елена тогда даже не подозревала, что с ней вытворяют незаконные, ужасные вещи. По словам актрисы, она полностью доверяла этому человеку.

«Я верила, что так живут все взрослые, только мне было очень противно… Мне кажется, что популярная тогда книга «Лолита» была основой порочной страсти этого человека. Я считаю, что он был просто болен».

От постоянных преследований Проклову спас ее первый муж Виталий Мелик-Карамов. Но просто так одержимый артист ее отпускать не хотел.

«Этот актер кричал: «Какой муж?! Какое замужество?! Ты не имеешь права! Это все мое!». С его стороны это была неуправляемая физиология. А я действительно влюбилась в Виталика, в его доброту, в его влюбленность, в его эрудицию, в то, что у него отсутствовала эта похотливая, мерзкая форма общения», - поделилась воспоминаниями актриса.

Имени артиста Елена так и не назвала. По ее словам, этого человека уже нет в живых. И она не хочет порочить его имя в глазах его внуков, детей, жены, учеников, коллег и поклонников. Актриса добавила, что этот актер рассказывал ей о том, как в подростковом возрасте сам стал жертвой сексуальных домогательств.

«Мне до сих пор его очень жаль. Я до сих пор все равно с любовью к этому человеку отношусь. Он просто болен. Не может здоровый человек так себя вести», - заключила Елена Проклова.

Елена Проклова рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах
фото: Елена Проклова в роли Герды в фильме "Снежная королева"

По словам актрисы, этот печальный юношеский опыт отразился на её будущих отношениях с мужчинами: «Я многое могу прощать, но ничего не могу забыть. И до сих пор это для меня великий актёр и больной мужчина. Ощущение, что взрослая жизнь – она страшная, противная, унизительная, нежеланная прошло со мной через все годы. Да, я позволяла себе влюбляться и каждый раз верила, что может быть по-другому и упивалась этими отношениями, потому что они могут быть другими, но, если мужчина какую-то ошибку делал, во мне всё восставало против, я отвергала всё», - сказала Елена Проклова.

Несмотря на то, что Проклова так и не рассекретила имя своего преследователя, многие узнали в нём Олега Табакова. Более того, ранее Елена уже рассказывала о приставаниях артиста.
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Елена Проклова рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах фотографии
Елена Проклова рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах фотографии
Елена Проклова рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах фотографии
Елена Проклова рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах фотографии
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