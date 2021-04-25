Мерьем Узерли нашла у себя русские корни

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли
приехала в Россию на Московский международный кинофестиваль, где она представила новый фильм со своим участием «Улей»
режиссера Эйлем Кафтан
.
«Я очень рада, что нашу картину показывают на этом престижном международном смотре. Героиня картины - человек большого города, она пытается бороться с природой, думает, что может обуздать ее. Ситуацию отчасти можно сравнить с тем, что происходит сейчас во время пандемии: если человек потребительски относится к природе и ничего не вкладывает взамен, то получает жесткий ответ. В фильме происходит то же самое: природа дает мощный ответ. Эта картина о том, что природа всегда побеждает, и нам нужно научиться не пользоваться ее ресурсами бездумно, а все же давать что-то взамен»
, - рассказала Узерли.
На встрече с журналистами Мерьем рассказала о своих впечатлениях от поездки в Россию и сделала неожиданное признание. Оказывается, у актрисы есть русские корни.
«Совсем недавно я обнаружила у себя русские корни. Для меня это стало приятным сюрпризом, поскольку я всегда чувствовала глубокую связь с Россией. Я получаю большую любовь и отдачу от российских зрителей. И это делает меня еще счастливее, ведь самый лучший подарок в жизни артиста - знать, что твое творчество ценится в самых разных уголках мира!»
, - призналась Мерьем Узерли.
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