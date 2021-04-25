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Мерьем Узерли нашла у себя русские корни

25 апреля
2021 год

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25 апреля 2021
Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли приехала в Россию на Московский международный кинофестиваль, где она представила новый фильм со своим участием «Улей» режиссера Эйлем Кафтан.

Мерьем Узерли нашла у себя русские корни

«Я очень рада, что нашу картину показывают на этом престижном международном смотре. Героиня картины - человек большого города, она пытается бороться с природой, думает, что может обуздать ее. Ситуацию отчасти можно сравнить с тем, что происходит сейчас во время пандемии: если человек потребительски относится к природе и ничего не вкладывает взамен, то получает жесткий ответ. В фильме происходит то же самое: природа дает мощный ответ. Эта картина о том, что природа всегда побеждает, и нам нужно научиться не пользоваться ее ресурсами бездумно, а все же давать что-то взамен», - рассказала Узерли.

На встрече с журналистами Мерьем рассказала о своих впечатлениях от поездки в Россию и сделала неожиданное признание. Оказывается, у актрисы есть русские корни.

Мерьем Узерли нашла у себя русские корни

«Совсем недавно я обнаружила у себя русские корни. Для меня это стало приятным сюрпризом, поскольку я всегда чувствовала глубокую связь с Россией. Я получаю большую любовь и отдачу от российских зрителей. И это делает меня еще счастливее, ведь самый лучший подарок в жизни артиста - знать, что твое творчество ценится в самых разных уголках мира!», - призналась Мерьем Узерли.
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Мерьем Узерли нашла у себя русские корни фотографии
Мерьем Узерли нашла у себя русские корни фотографии
Мерьем Узерли нашла у себя русские корни фотографии
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