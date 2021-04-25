Любовь Аксёнова рассказала, как стала актрисой

31-летняя Любовь Аксёнова
сейчас считается весьма востребованной актрисой. На ее счету уже более 50 ролей в кино и сериалах. В недавнем интервью Светлане Бондарчук
она рассказала, как и почему выбрала актёрскую профессию.
«Вариантов будущей профессии было много. Дедушка уверен был, что надо стать стоматологом – чтобы денег зарабатывать и еще «зубы мне вылечишь». Брат учился на переводчика, и я думала, может пойти за ним. А потом, когда мне было 14, я получила травму ноги, которая долго не заживала. Я лежала в больницах и в школу не ходила. Когда выздоровела, завершила обучение экстерном, пройдя программу двух классов за год. Так, у меня появился «лишний» год. Мама предложила выбор – поступать сразу или думать год, искать себя. Мне не хотелось долго лоботрясничать. Я думала, решала, хотела выбрать такую профессию, чтобы она помогла мне стать взрослой, умной, серьезной…»
, - рассказала Аксёнова.
Но в итоге Любовь решила поступать в Щепкинское училище. Её рвение стать актрисой поддержала мама.
«Спасибо маме. Мы с ней были на даче и смотрели канал «Культура», шел сюжет о вступительных экзаменах в театральные вузы. Мама вдруг спросила: «Не хочешь попробовать?». Я была уверена почему-то, что поступлю в Щепкинское. Прошла первый тур, второй, а третий - нет. Расстроилась, позвонила маме и уже начала было истерить, мол «это была плохая идея, эта история закончена», как услышала от нее – езжай в ГИТИС, там сегодня последний день прослушивания. Мы приехали на Арбат вместе, мама меня накормила, чаем напоила, успокоила. И в тот вечер я прошла прослушивание к Андрееву и Шейнину».
На вступительных Аксёнова читала «Принцессу на горошине» и басню «Стрекоза и Муравей». Однако своим чтением, по словам актрисы, она никого не впечатлила. А потом она начала петь и танцевать Шакиру
и Наталию Орейро
и покорила комиссию. В интервью актриса рассказала о работах, которые она считает своими главными актёрскими победами.
«Из последнего - я довольна работой в фильме «Глубже» опять-таки Михаила Сегала. Работалось легко и мне нравится результат. А из знаковых моментов, которые меня сильно поменяли как актрису, могу выделить «Шиповник». Тогда произошел первый щелчок, у меня изменился фокус внимания. Пока я училась, пока проходила первые пробы, кастинги в сериалы, думала о фасаде – вот так я буду стоять перед фотографами, успешная, красивая, у всех на виду, вот так буду сниматься в блокбастерах. Я не понимала, куда я пришла и что я смогу привнести в профессию. Только работая с Нигиной, я поняла, что такое кино, кто такой актер, каким может быть диалог между актером и режиссером. Я вдруг увидела глубину профессии. Это был переломный момент».
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