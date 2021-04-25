«Петь не умеет, а поёт»: Александр Паль завидует Александру Петрову

В конце мая состоится вручение музыкальной премии телеканала RU.TV. В номинации «Лучший кавер» наряду с Иракли и T-Killah за статуэтку будет бороться и актер Александр Петров, который перепел хит группы Иванушки International «Тополиный пух». Эта новость поразила в том числе и коллегу Петрова – Александра Паля. Он не выдержал и во всеуслышание заявил в сториз, что актёр петь не умеет.
«Ситуация неоднозначная. Мой однокурсник Александр Петров запел. То есть сначала он был актер, потом поэт, теперь он певец», - высказался Паль.
Александр отметил, что ему завидно. Ведь он очень хочет петь, но не умеет. А Петров не умеет, но всё равно поёт. Стоит отметить, что Саша Паль и Саша Петров любят подшучивать друг над другом еще с института. Актёры вместе учились в ГИТИСе и жили в одной комнате в общежитии.
А что касается кавера на песню «Тополиный пух», впервые Петров его исполнил в фильме «Лёд 2». И это не единственный хит, который перепел артист. В его исполнении там звучит также песня Басты «Сансара». Планируется, что «Тополиный пух» Александр Петров споёт и на церемонии вручения премии RU.TV 22 мая.
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