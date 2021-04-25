Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Петь не умеет, а поёт»: Александр Паль завидует Александру Петрову

25 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
25 апреля 2021
В конце мая состоится вручение музыкальной премии телеканала RU.TV. В номинации «Лучший кавер» наряду с Иракли и T-Killah за статуэтку будет бороться и актер Александр Петров, который перепел хит группы Иванушки International «Тополиный пух». Эта новость поразила в том числе и коллегу Петрова – Александра Паля. Он не выдержал и во всеуслышание заявил в сториз, что актёр петь не умеет.

«Петь не умеет, а поёт»: Александр Паль завидует Александру Петрову

«Ситуация неоднозначная. Мой однокурсник Александр Петров запел. То есть сначала он был актер, потом поэт, теперь он певец», - высказался Паль.

Александр отметил, что ему завидно. Ведь он очень хочет петь, но не умеет. А Петров не умеет, но всё равно поёт. Стоит отметить, что Саша Паль и Саша Петров любят подшучивать друг над другом еще с института. Актёры вместе учились в ГИТИСе и жили в одной комнате в общежитии.

«Петь не умеет, а поёт»: Александр Паль завидует Александру Петрову

А что касается кавера на песню «Тополиный пух», впервые Петров его исполнил в фильме «Лёд 2». И это не единственный хит, который перепел артист. В его исполнении там звучит также песня Басты «Сансара». Планируется, что «Тополиный пух» Александр Петров споёт и на церемонии вручения премии RU.TV 22 мая.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
музыкаМузыкантысоцсети
персоны
БастаИраклиАлександр ПальАлександр Петров (IV)
фильмы
Лёд-2

фотографии >>
«Петь не умеет, а поёт»: Александр Паль завидует Александру Петрову фотографии
«Петь не умеет, а поёт»: Александр Паль завидует Александру Петрову фотографии
«Петь не умеет, а поёт»: Александр Паль завидует Александру Петрову фотографии
«Петь не умеет, а поёт»: Александр Паль завидует Александру Петрову фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Галина Беляева
Дмитрий Блохин
Владислав Дворжецкий
Олег Долин
Александр Клюквин
Александр Обласов
Григорий Сиятвинда
Анна Старшенбаум
Гедиминас Сторпирштис
Иманол Ариас
Джордана Брюстер
Стана Катич
Джет Ли
Клодин Оже
Ченнинг Татум
Хорст Шульце
все родившиеся 26 апреля >>

Афиша кино >>

Властелин колец: Возвращение Короля
приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, Германия, 2003
Танцующая в темноте
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Тайвань, 2000
Академия магии
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
На дальних рубежах
драма
Россия, 2020
Полный нокдаун
биография, боевик, драма
США, 2019
Проклятие. Призраки дома Борли
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Упс! Приплыли
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, Германия, 2020
6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
криминальный фильм, музыкальный фильм
США, 2020
Девятаев
биография, драма, экранизация
Россия, 2021
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Ночь
мистика, триллер, фильм ужасов
Иран, США, 2020
Приключения экспоната
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен