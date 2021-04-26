Марина Зудина прокомментировала заявления Елены Прокловой о домогательствах со стороны «очень известного актёра»

67-летняя Елена Проклова 40 лет берегла тайну своей юности, чтобы поделиться ею с ведущей и зрителями шоу «Секрет на миллион». Со слезами на глазах актриса в подробностях рассказала, как в 15-летнем возрасте подвергалась систематическим домогательствам со стороны одного очень известного актёра. Имя своего Гумберта Гумберта актриса так и не раскрыла, но у многих почти не осталось сомнений в том, что речь идёт о покойном Олеге Табакове. Тем более, что несколько лет назад Елена уже давала интервью, в котором рассказывала о его приставаниях.
фото: Олег Табаков и Елена Проклова
После выхода шоу в эфир телеканала НТВ неравнодушные поклонники сообщили о высказываниях Прокловой вдове Табакова, актрисе Марине Зудиной.
«Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит её», - ответила Зудина в ответ на вопрос подписчицы в Инстаграме.
Также Марина Зудина опубликовала пост, в котором поздравила подписчиков с Вербным Воскресеньем, а также пожелала, чтобы «никакая человеческая глупость не могла им испортить сегодняшний день». Того же она пожелала и себе.
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