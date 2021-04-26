Александра Паля обвинили в избиении хоккеиста

Полиция Москвы задержала актера Александра Паля
и двух его друзей после того, как бывший хоккеист молодежного клуба ЦСКА Кевин Антипов заявил, что они избили его. Об этом сообщает ТАСС
.
Антипов написал в заявлении в полицию, что его избили в центре Москвы 23 апреля. Среди нападавших, по словам хоккеиста, оказался актер Александр Паль, который, возможно, был нетрезв. У пострадавшего диагностировали переломы на лице и травму глаза. Телеграм-канал Life Shot
пишет, что спортсмен находится в больнице «с тяжелейшими травмами головы и челюсти»
.
Полиция Москвы начала проверку по данному факту. Подозреваемых задержали. В МВД официально не комментировали эту информацию.
Сам Александр Паль сообщил Life
, что «впервые слышит»
об этом.
«Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице».
В пресс-службе ЦСКА заявили, что Антипов выступал за клуб в течение полугода, а пять лет назад расторг контракт и сейчас не имеет отношения к команде.
26 апреля телеканал РЕН ТВ в своём Телеграм-канале
сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». По словам источника, на основании статьи 51 Конституции РФ подозреваемые давать показания отказались и были отпущены домой под подписку о невыезде.
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