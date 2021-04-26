«Пыталась защититься с помощью юмора»: Елена Борщёва о критике внешности

Елена Борщёва рассказала в программе «Однажды» о том, с какими комментариями по поводу её внешнего вида ей приходилось сталкиваться в разном возрасте.
Борщёва не скрывает, что её обижали в учебных заведениях, насмехались над её внешностью и даже наносили увечья.
«Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой об парту и потеряла сознание. Переживала, конечно. Пыталась защититься как раз с помощью юмора, шуток. Думала, что докажу все и добивалась…».
Над звездой ухмылялись и тогда, когда она выступала на сцене.
«После одной из игр КВН смеялись над моей внешностью, шутили. Помню, что одна пожилая женщина подошла ко мне после игры и причитала: «Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица, такая красивая! С чего они решили по-другому? Не слушайте их!» Это я запомнила».
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