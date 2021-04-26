Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пыталась защититься с помощью юмора»: Елена Борщёва о критике внешности

26 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
26 апреля 2021
Елена Борщёва рассказала в программе «Однажды» о том, с какими комментариями по поводу её внешнего вида ей приходилось сталкиваться в разном возрасте.

«Пыталась защититься с помощью юмора»: Елена Борщёва о критике внешности

Борщёва не скрывает, что её обижали в учебных заведениях, насмехались над её внешностью и даже наносили увечья.

«Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой об парту и потеряла сознание. Переживала, конечно. Пыталась защититься как раз с помощью юмора, шуток. Думала, что докажу все и добивалась…».

Над звездой ухмылялись и тогда, когда она выступала на сцене.

«После одной из игр КВН смеялись над моей внешностью, шутили. Помню, что одна пожилая женщина подошла ко мне после игры и причитала: «Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица, такая красивая! С чего они решили по-другому? Не слушайте их!» Это я запомнила».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
Злодейский Петербург: Нино Нинидзе, Андрей Мерзликин и Владимир Яглыч
Поиск по меткам
откровение
персоны
Елена Борщёва

фотографии >>
«Пыталась защититься с помощью юмора»: Елена Борщёва о критике внешности фотографии
«Пыталась защититься с помощью юмора»: Елена Борщёва о критике внешности фотографии
«Пыталась защититься с помощью юмора»: Елена Борщёва о критике внешности фотографии
«Пыталась защититься с помощью юмора»: Елена Борщёва о критике внешности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Салимоненко
Ушёл из жизни актёр Анатолий Салимоненко.
Людмила Сичкарева
24 апреля ушла из жизни актриса Людмила Сичкарева.

День рождения >>

Галина Беляева
Дмитрий Блохин
Владислав Дворжецкий
Олег Долин
Александр Клюквин
Александр Обласов
Григорий Сиятвинда
Анна Старшенбаум
Гедиминас Сторпирштис
Иманол Ариас
Джордана Брюстер
Стана Катич
Джет Ли
Клодин Оже
Ченнинг Татум
Хорст Шульце
все родившиеся 26 апреля >>

Афиша кино >>

Властелин колец: Возвращение Короля
приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, Германия, 2003
Танцующая в темноте
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Тайвань, 2000
Академия магии
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
На дальних рубежах
драма
Россия, 2020
Полный нокдаун
биография, боевик, драма
США, 2019
Проклятие. Призраки дома Борли
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Упс! Приплыли
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, Германия, 2020
6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
криминальный фильм, музыкальный фильм
США, 2020
Девятаев
биография, драма, экранизация
Россия, 2021
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Ночь
мистика, триллер, фильм ужасов
Иран, США, 2020
Приключения экспоната
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен