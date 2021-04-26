Кристина Асмус рассказала о необычных подарках на день рождения

На днях Кристина Асмус
отпраздновала свой 33 день рождения. В инстаграме
звезда успела рассказать фанатам, какими подарками её одарили друзья.
Актриса призналась, что ожидала других подарков, ведь привыкла считать, что в глазах друзей и близких она обладает образом «мамочки-Варечки».
«На День рождения мне подарили фаллоимитатор, плётку, свечи в форме обнаженного женского и мужского тела, пластинку Мадонны «Эротика» и смазку. И чтоб вы понимали это всё подарили разные люди. Я просто много лет думала, что у меня образ милой скучной мамочки-Варечки, а тут вон оно чё. Друзья, чтобы я без вас делала! Спасибо за вашу заботу!! Буду устраивать вечеринки почаще. Новый вишлист я уже нафантазировала. Пока вечеринки по классике, потом ждите приглашение на кинки-пати».
Она также добавила, что банкет в честь дня рождения начался со стресса. Актрисе срочно пришлось искать другой наряд для торжества, поскольку с ее платьем возникли проблемы.
«Меня так подвели с платьем, что за час до прихода гостей я искала платье в аренду. Слава Богу, вот это красное платье кое-как дошили прям на мне, и я все-таки дошла на свой день рождения. Но если бы не краска на волосах, я думаю вы бы видели уже мои седые волосы».
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