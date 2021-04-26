Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристина Асмус рассказала о необычных подарках на день рождения

26 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
26 апреля 2021
На днях Кристина Асмус отпраздновала свой 33 день рождения. В инстаграме звезда успела рассказать фанатам, какими подарками её одарили друзья.

Кристина Асмус рассказала о необычных подарках на день рождения

Актриса призналась, что ожидала других подарков, ведь привыкла считать, что в глазах друзей и близких она обладает образом «мамочки-Варечки».

«На День рождения мне подарили фаллоимитатор, плётку, свечи в форме обнаженного женского и мужского тела, пластинку Мадонны «Эротика» и смазку. И чтоб вы понимали это всё подарили разные люди. Я просто много лет думала, что у меня образ милой скучной мамочки-Варечки, а тут вон оно чё. Друзья, чтобы я без вас делала! Спасибо за вашу заботу!! Буду устраивать вечеринки почаще. Новый вишлист я уже нафантазировала. Пока вечеринки по классике, потом ждите приглашение на кинки-пати».

Она также добавила, что банкет в честь дня рождения начался со стресса. Актрисе срочно пришлось искать другой наряд для торжества, поскольку с ее платьем возникли проблемы.

«Меня так подвели с платьем, что за час до прихода гостей я искала платье в аренду. Слава Богу, вот это красное платье кое-как дошили прям на мне, и я все-таки дошла на свой день рождения. Но если бы не краска на волосах, я думаю вы бы видели уже мои седые волосы».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
«Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребёнком»: Кристина Асмус о детских мечтах
Поиск по меткам
Женщины / Феминизмоткровение
персоны
Кристина АсмусМадонна

фотографии >>
Кристина Асмус рассказала о необычных подарках на день рождения фотографии
Кристина Асмус рассказала о необычных подарках на день рождения фотографии
Кристина Асмус рассказала о необычных подарках на день рождения фотографии
Кристина Асмус рассказала о необычных подарках на день рождения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Салимоненко
Ушёл из жизни актёр Анатолий Салимоненко.
Людмила Сичкарева
24 апреля ушла из жизни актриса Людмила Сичкарева.

День рождения >>

Галина Беляева
Дмитрий Блохин
Владислав Дворжецкий
Олег Долин
Александр Клюквин
Александр Обласов
Григорий Сиятвинда
Анна Старшенбаум
Гедиминас Сторпирштис
Иманол Ариас
Джордана Брюстер
Стана Катич
Джет Ли
Клодин Оже
Ченнинг Татум
Хорст Шульце
все родившиеся 26 апреля >>

Афиша кино >>

Властелин колец: Возвращение Короля
приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, Германия, 2003
Танцующая в темноте
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Тайвань, 2000
Академия магии
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
На дальних рубежах
драма
Россия, 2020
Полный нокдаун
биография, боевик, драма
США, 2019
Проклятие. Призраки дома Борли
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Упс! Приплыли
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, Германия, 2020
6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
криминальный фильм, музыкальный фильм
США, 2020
Девятаев
биография, драма, экранизация
Россия, 2021
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Ночь
мистика, триллер, фильм ужасов
Иран, США, 2020
Приключения экспоната
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен