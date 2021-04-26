«Оскар» - 2021: Холли Берри, Марго Робби и Брэд Питт

26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар», и что самое приятное - награждение прошло в старорежимном оффлайн-формате. Волнообразное мировое турне мутирующих штаммов коронавирусной инфекции «подарило» нам незабываемые компромиссы вроде дискотек в Зуме и виртуальных церемоний с персональными красными дорожками на заднем дворе. Однако организаторам «Оскара» удалось обеспечить безопасность номинантов - и впервые за прошедший год такое количество звёзд мирового кинематографа собралось в одном хорошо проветриваемом помещении. Посмотреть трансляцию церемонии в записи на территории России можно в онлайн-кинотеатре Okko.
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