Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021

Оскар уже многие годы ассоциируется с политически выверенными решениями, позволяющими предугадывать итоги премии с 80-процентной точностью. В прошлом году доселе негласная политкорректность воплотилась в самый что ни на есть гласный регламент, предписывающий соискателям на премию в номинации «Лучший фильм» соответствовать хотя бы двум из четырёх правил. Некоторых кинематографистов мужского пола и европеоидной расы эти требования возмутили - ну ещё бы, на их глазах Академия диктует искусству кино стандарты похлеще пресловутых 90-60-90. Чтобы иметь хотя бы право претендовать на премию в номинации «Лучший фильм», режиссёр должен позаботиться об этническом и гендерном разнообразии или посветить своим волшебным фонарём в сторону ЛГБТ-сообщества и людей с инвалидностью. И ничего невозможного или дурного в этом требовании нет, кроме того факта, что это требование. С территории бывшего Советского Союза особенно занятно наблюдать, как демократическое общество Запада стремительно заталкивает себя в бутылочное горлышко идеологических стандартов. И хотя правила должны вступить в силу не раньше 2024 года, уже сейчас на «Оскаре» можно наблюдать спелые плоды инклюзии и священного разнообразия.
фото: Земля кочевников
Например, победивший в номинации «Лучший фильм» «Земля кочевников» вполне соответствует требованиям: режиссёрка китайского происхождения Хлоя Чжао сняла антикапиталистический роуд-муви с женщиной в главной роли. Хлоя же победила в номинации «Лучший режиссёр», став в истории премии второй женщиной (после Кэтрин Бигелоу), удостоенной этой награды. А исполнившая главную роль в фильме Фрэнсис Макдорманд получила премию в номинации «Лучшая женская роль».
Дебютантка Эмеральд Феннелл, претендовавшая на награду в номинациях «Лучший режиссёр», «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий», получила заветную статуэтку за сценарий к реваншистской фем-агитке фильму «Девушка, подающая надежды».
В номинации «Лучшая женская роль второго плана» статуэтку отхватила 73-летняя актриса фильма «Минари»Юн Ё Джон - первая в истории премии кореянка, получившая награду в одной из четырёх актёрских номинациях. Свою речь Юн начала с заигрываний с Брэдом Питтом, который выступил исполнительным продюсером фильма. Актриса пожурила Питта за то, что во время съёмок он ни разу не появился на съёмочной площадке.
Ещё одно маленькое завоевание на поле расово-этнического разнообразия произошло в номинации «Лучший грим и причёски» - впервые за всю историю премии статуэтки получили чернокожие художницы по гриму Майа Нил и Джамика Уилсон, работавшие над образами актёров фильма «Ма Рейни: Мать блюза».
Дэниел Калуя, получивший награду за роль второго плана в фильме «Иуда и черный мессия», поставил мать в неловкое положение, со сцены поблагодарив родителей за то, что они когда-то занялись сексом.
фото: Дэниел Калуя
Пока Дэниел лапидарно прослеживал причинно-следственные связи и праздновал жизнь («Невероятно, просто невероятно! Моя мама и мой папа занялись сексом. Удивительно. Но вот он я, стою здесь! Я так счастлив быть живым!»), его мать с характерным выражением на лице осмысливала услышанное.
фото: Мама и сестра Дэниела Калуи
Однако на этом квоты закончились и начался старый-добрый «Оскар», вопреки ожиданиям одаривший статуэткой в номинации «Лучшая мужская роль» не покойного Чедвика Боузмана, а 83-летнего, теперь уже двукратного обладателя премии Энтони Хопкинса - за роль в драме «Отец».
Самым печальным моментом церемонии стало выступление датского режиссёра Томаса Винтерберга, чья драмеди «Ещё но одной» завоевала звание «Лучшего фильма на иностранном языке». 19-летняя дочь Винтерберга Ида, получившая роль в фильме, погибла в автокатастрофе в самом начале съёмочного периода. Режиссёр произнёс трогательную речь и посвятил награду погибшей дочери.
фото: Томас Винтерберг
«Она должна была участвовать во всём этом, и если кто-то наберется смелости представить, что она каким-то образом находится сейчас среди нас, то вы сможете увидеть, как она хлопает в ладоши и радуется вместе с нами. В конце концов, мы сделали этот фильм в её честь - как памятник. Так что, Ида, только что произошло чудо, и ты - часть этого чуда».
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