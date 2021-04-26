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Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021

26 апреля
2021 год

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26 апреля 2021
Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021

26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар», за режиссуру которой взялся Стивен Содерберг. Уловив заразный дух времени, вопреки которому нарядные номинанты премии собрались в Dolby Theatre, так сказать, во плоти, Содерберг отказался от оркестра и сократил посиделки на полчаса - здоровье и безопасность гостей превыше всего. Результаты его гигиенически-режиссёрских находок можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, там же можно ознакомиться с коллекцией фильмов-номинантов.

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Dolby Theatre

Оскар уже многие годы ассоциируется с политически выверенными решениями, позволяющими предугадывать итоги премии с 80-процентной точностью. В прошлом году доселе негласная политкорректность воплотилась в самый что ни на есть гласный регламент, предписывающий соискателям на премию в номинации «Лучший фильм» соответствовать хотя бы двум из четырёх правил. Некоторых кинематографистов мужского пола и европеоидной расы эти требования возмутили - ну ещё бы, на их глазах Академия диктует искусству кино стандарты похлеще пресловутых 90-60-90. Чтобы иметь хотя бы право претендовать на премию в номинации «Лучший фильм», режиссёр должен позаботиться об этническом и гендерном разнообразии или посветить своим волшебным фонарём в сторону ЛГБТ-сообщества и людей с инвалидностью. И ничего невозможного или дурного в этом требовании нет, кроме того факта, что это требование. С территории бывшего Советского Союза особенно занятно наблюдать, как демократическое общество Запада стремительно заталкивает себя в бутылочное горлышко идеологических стандартов. И хотя правила должны вступить в силу не раньше 2024 года, уже сейчас на «Оскаре» можно наблюдать спелые плоды инклюзии и священного разнообразия.

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Земля кочевников

Например, победивший в номинации «Лучший фильм» «Земля кочевников» вполне соответствует требованиям: режиссёрка китайского происхождения Хлоя Чжао сняла антикапиталистический роуд-муви с женщиной в главной роли. Хлоя же победила в номинации «Лучший режиссёр», став в истории премии второй женщиной (после Кэтрин Бигелоу), удостоенной этой награды. А исполнившая главную роль в фильме Фрэнсис Макдорманд получила премию в номинации «Лучшая женская роль».

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Фрэнсис Макдорманд и Хлоя Чжао

Рецензия на фильм «Земля кочевников»

Дебютантка Эмеральд Феннелл, претендовавшая на награду в номинациях «Лучший режиссёр», «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий», получила заветную статуэтку за сценарий к реваншистской фем-агитке фильму «Девушка, подающая надежды».

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Эмеральд Феннелл

Рецензия на фильм «Девушка, подающая надежды»

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» статуэтку отхватила 73-летняя актриса фильма «Минари» Юн Ё Джон - первая в истории премии кореянка, получившая награду в одной из четырёх актёрских номинациях. Свою речь Юн начала с заигрываний с Брэдом Питтом, который выступил исполнительным продюсером фильма. Актриса пожурила Питта за то, что во время съёмок он ни разу не появился на съёмочной площадке.

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Юн Ё Джон и Брэд Питт

Рецензия на фильм «Минари»

Ещё одно маленькое завоевание на поле расово-этнического разнообразия произошло в номинации «Лучший грим и причёски» - впервые за всю историю премии статуэтки получили чернокожие художницы по гриму Майа Нил и Джамика Уилсон, работавшие над образами актёров фильма «Ма Рейни: Мать блюза».

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Ма Рейни: Мать блюза

Рецензия на фильм «Ма Рейни: Мать блюза»

Дэниел Калуя, получивший награду за роль второго плана в фильме «Иуда и черный мессия», поставил мать в неловкое положение, со сцены поблагодарив родителей за то, что они когда-то занялись сексом.

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Дэниел Калуя

Пока Дэниел лапидарно прослеживал причинно-следственные связи и праздновал жизнь («Невероятно, просто невероятно! Моя мама и мой папа занялись сексом. Удивительно. Но вот он я, стою здесь! Я так счастлив быть живым!»), его мать с характерным выражением на лице осмысливала услышанное.

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Мама и сестра Дэниела Калуи

Однако на этом квоты закончились и начался старый-добрый «Оскар», вопреки ожиданиям одаривший статуэткой в номинации «Лучшая мужская роль» не покойного Чедвика Боузмана, а 83-летнего, теперь уже двукратного обладателя премии Энтони Хопкинса - за роль в драме «Отец».

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Энтони Хопкинс

Рецензия на фильм «Отец»

Ещё одна традиция - упорно игнорировать талант и заслуги актрисы Гленн Клоуз - была бережно соблюдена в этом году. 74-летняя Гленн снова побила рекорд по количеству номинаций, в восьмой раз оставшись без награды (её с порога получила Юн Ё Чжон) и поравнялась с Питером О'Тулом, который до статуэтки так и не дожил. Но Гленн не стала унывать и разбавила этот фестиваль дружбы народов ритмичной разминкой тазобедренных суставов.

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Гленн Клоуз передаёт привет академикам

Самым печальным моментом церемонии стало выступление датского режиссёра Томаса Винтерберга, чья драмеди «Ещё но одной» завоевала звание «Лучшего фильма на иностранном языке». 19-летняя дочь Винтерберга Ида, получившая роль в фильме, погибла в автокатастрофе в самом начале съёмочного периода. Режиссёр произнёс трогательную речь и посвятил награду погибшей дочери.

Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
фото: Томас Винтерберг

«Она должна была участвовать во всём этом, и если кто-то наберется смелости представить, что она каким-то образом находится сейчас среди нас, то вы сможете увидеть, как она хлопает в ладоши и радуется вместе с нами. В конце концов, мы сделали этот фильм в её честь - как памятник. Так что, Ида, только что произошло чудо, и ты - часть этого чуда».

Рецензия на фильм «Ещё но одной»

Смотрите фильмы, номинированные на «Оскар»-2021, в онлайн-кинотеатре Okko.
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«Еще по одной»: Тост, вышедший из-под контроля
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Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021 фотографии
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