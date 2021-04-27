Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв

26 апреля в рамках 43-го ММКФ состоялась премьера оригинального сериала START «Контейнер». Показ прошёл в недавно открывшемся после реставрации кинотеатре «Художественный». «Контейнер» — восьмисерийный триллер о девушке по имени Саша (Оксана Акиньшина), которая решает заработать денег суррогатным материнством. Вопреки общепринятым правилам, Саша переезжает жить в дом к своим заказчикам - чиновнику Вадиму (Филипп Янковский) и его жене Марине (Маруся Фомина). Разумеется, это совместное проживание оборачивается для вех участников серьёзным испытанием. Первый эпизод гостям представили актёры Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв. Среди первых зрителей сериала были замечены Маруся Зыкова, Софья Донианц и другие.
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