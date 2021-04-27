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Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв

27 апреля
2021 год

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27 апреля 2021
26 апреля в рамках 43-го ММКФ состоялась премьера оригинального сериала START «Контейнер». Показ прошёл в недавно открывшемся после реставрации кинотеатре «Художественный».
«Контейнер» — восьмисерийный триллер о девушке по имени Саша (Оксана Акиньшина), которая решает заработать денег суррогатным материнством. Вопреки общепринятым правилам, Саша переезжает жить в дом к своим заказчикам - чиновнику Вадиму (Филипп Янковский) и его жене Марине (Маруся Фомина). Разумеется, это совместное проживание оборачивается для вех участников серьёзным испытанием. Первый эпизод гостям представили актёры Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв. Среди первых зрителей сериала были замечены Маруся Зыкова, Софья Донианц и другие.

Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв
фото: Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Климова

Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв
фото: Маруся Фомина и Филипп Янковский

Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв
фото: Маруся Зыкова

Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв
фото: Софья Донианц

Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв
фото: Анастасия Имамова
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Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв фотографии
Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв фотографии
Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв фотографии
Суррогатное материнство: Маруся Фомина, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв фотографии
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