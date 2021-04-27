Китайским СМИ запрещено писать о победе Хлои Чжао на «Оскаре»

26 апреля в стенах Dolby Theatre в Лос-Анджелесе произошло историческое событие
- впервые премию «Оскар» за лучшую режиссуру получила уроженка Китая Хлоя Чжао
- за картину «Земля кочевников»
. Чжао также стала второй женщиной, получившей статуэтку в этой номинации после Кэтрин Бигелоу
.
Казалось бы, победа Чжао должна была стать поводом для гордости для её соотечественников, однако распространившиеся с утра в китайских медиа новости уже ближе к полудню начали исчезать. Об этом сообщает американское издание «The Wall Street Journal»
.
Согласно информации издания, поисковые запросы о победе Чжао в крупнейших национальных поисковиках Baidu и Sogou выдают лишь старые публикации о режиссёрке или ссылки на удалённые новости об «Оскаре». А пользователи китайских соцсетей жалуются на удаление постов о победе Чжао.
Причина, по которой подконтрольные государству СМИ (а других в Китае и не бывает) «проигнорировали» триумф Чжао - её публичные некомплиментарные высказывания о Китае. В 2013 году в интервью журналу «Filmmaker magazine» Чжао заявила, что в Китае «повсюду ложь». Чжао родилась в Китае и в 15 лет отправилась на учёбу в одну из школ Лондона, а затем переехала в Лос-Анджелес. У Хлои есть степень бакалавра политических наук.
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