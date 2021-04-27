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«Колония — это не страшно»: Михаил Ефремов рассказал о жизни в заключении

27 апреля
2021 год

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27 апреля 2021
Осенью 2020 года суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП с летальным исходом и приговорил его к 8 годам заключения в колонии общего режима. Попытка актёра обжаловать приговор дала незначительные результаты - суд сократил срок до 7,5 лет.
После этапирования из Москвы под Белгород Ефремов выпал из информационного пространства, поддерживая связь с родственниками и сочувствующими с помощью переписки и телефонных звонков. Издание «СтарХит» связалось с актёром через его адвоката Петра Хархорина, чтобы задать несколько вопросов. В этом своеобразном, очень кратком интервью актёр рассказал о жизни в колонии и выразил надежду на то, что ему всё-таки смягчат приговор.

«Колония — это не страшно»: Михаил Ефремов рассказал о жизни в заключении

О жизни в колонии и дисциплине

«Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца».

О досуге

«Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие. Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы».

Адвокат актёра Пётр Хархорин снабдил каждый ответ актёра своими комментариями. В частности, Пётр рассказал об отношении работников колонии к актёру и об условиях его содержания. А также поделился своими впечатлениями об изменениях, произошедших с его подопечным.

«Медчасть в колонии прекрасная, врачи хорошие, относятся очень внимательно. При малейшем недомогании Михаилу дают освобождение от работы, хотя он порой и противится — ему важно быть среди людей, в социуме».

«Колония — это не страшно»: Михаил Ефремов рассказал о жизни в заключении
фото: Пётр Хархорин

«У меня сложилось впечатление, что такой уклад жизни ему вполне нравится, он приемлемый. Со стороны могу сказать следующее: я видел Ефремова в самом начале, в сентябре в СИЗО, когда принял дело после приговора. Тогда и сейчас — это два разных человека. Выглядит он гораздо лучше, несравнимо. Во-первых, не пьет, во-вторых, диетическое питание. Кормят там нормально, поэтому не похудел, не осунулся. Все, конечно, сложно, но Михаил понимает, что это отчасти и положительный поворот».

Пётр ждёт, когда с момента этапирования пройдёт полгода, чтобы вновь попытаться смягчить актёру приговор: «По кассации у нас все готово. Но перед праздниками нет смысла подавать, чтобы не «скушать» время впустую. Тем более оно у нас есть. Исходим из того, что какой-то срок Михаил все равно отсидит, даже если срок снизят. Поэтому не бежим впереди паровоза. И было бы очень неплохо, чтобы к моменту рассмотрения жалобы прошло полгода в колонии, чтобы получить характеристику. Ефремов туда прибыл 4 декабря, соответственно, полгода наступит 4 июня».
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«Колония — это не страшно»: Михаил Ефремов рассказал о жизни в заключении фотографии
«Колония — это не страшно»: Михаил Ефремов рассказал о жизни в заключении фотографии
«Колония — это не страшно»: Михаил Ефремов рассказал о жизни в заключении фотографии
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