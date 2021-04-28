Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни»

На днях 67-летняя Елена Проклова скандализировала нашу щепетильную общественность откровениями о домогательствах со стороны одного «очень известного актёра»
. Имени своего обидчика Елена так и не раскрыла, упомянув лишь, что его уже нет в живых, а досаждать его родным и близким ей не хочется. Однако многие, вооружившись дедукцией и фильмографией актрисы, решили, что речь идёт об Олеге Табакове
. Тем более, что ранее актриса уже упоминала о том, что в юности состояла с актёром в «отношениях».
В эфире шоу «Секрет на миллион» Проклова детально охарактеризовала эти отношения как насилие извращенца над несовершеннолетней девочкой. Актрисе было 15 лет, когда она против своей воли столкнулась с разнообразными проявлениями сексуальной жизни. Впрочем, впервые Елена столкнулась с педофилией в 12 лет, когда некий «второй режиссёр» зажимал её после смены и шарил руками по её несовершеннолетнему телу. Актриса также призналась, что все эти эпизоды, о которых она не могла никому рассказать (пробовала разок - не поверили), пагубно повлияли на её собственную сексуальность и доверие к мужчинам. Секс вызывал у актрисы страх и всю жизнь ассоциировался с унижением, принуждением и грязью.
Многие осудили Проклову за вынесение скабрезных подробностей 40-летней давности на публику. Яна Поплавская
выступила в Инстаграме с обличительной речью в адрес Прокловой
, заявив, что актриса потеряла вместе с разумом и стыдом человеческий облик. И задалась вопросом о том, по какой причине л
юди всё ещё не закидали Проклову камнями
актриса не стала нерукопожатным изгоем? Почему-то в своей филиппике Поплавская забыла погрозить виртуальным пухлым пальчиком программным директорам НТВ и зрителям, которые всё это «должны» смотреть.
«Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и, в конечном итоге, человеческий облик. Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру,а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральном сексе и том, как прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? Есть такое выражение «свинья грязь найдёт». Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни! О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! Когда пропало понятие табу?! Гребённое Окно Овертона в действии...
И мне непонятно, почему такие люди остаются рукопожатными, почему их продолжает принимать общество?»
К счастью для Прокловой, среди строгих блюстителей морали, обвинивших актрису в тщеславии, безумии и стяжательстве, нашлись и те, кто посмотрел на обсуждаемую проблему с другого ракурса. Лариса Гузеева
, например, предложила своим подписчикам в Инстаграме поразмыслить над вопросом: «Почему женщ... бабы всегда на стороне насильников, а не жертв?»
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