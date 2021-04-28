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Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни»

28 апреля
2021 год

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28 апреля 2021
На днях 67-летняя Елена Проклова скандализировала нашу щепетильную общественность откровениями о домогательствах со стороны одного «очень известного актёра». Имени своего обидчика Елена так и не раскрыла, упомянув лишь, что его уже нет в живых, а досаждать его родным и близким ей не хочется. Однако многие, вооружившись дедукцией и фильмографией актрисы, решили, что речь идёт об Олеге Табакове. Тем более, что ранее актриса уже упоминала о том, что в юности состояла с актёром в «отношениях».

Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни»

В эфире шоу «Секрет на миллион» Проклова детально охарактеризовала эти отношения как насилие извращенца над несовершеннолетней девочкой. Актрисе было 15 лет, когда она против своей воли столкнулась с разнообразными проявлениями сексуальной жизни. Впрочем, впервые Елена столкнулась с педофилией в 12 лет, когда некий «второй режиссёр» зажимал её после смены и шарил руками по её несовершеннолетнему телу. Актриса также призналась, что все эти эпизоды, о которых она не могла никому рассказать (пробовала разок - не поверили), пагубно повлияли на её собственную сексуальность и доверие к мужчинам. Секс вызывал у актрисы страх и всю жизнь ассоциировался с унижением, принуждением и грязью.

Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни»

Многие осудили Проклову за вынесение скабрезных подробностей 40-летней давности на публику. Яна Поплавская выступила в Инстаграме с обличительной речью в адрес Прокловой, заявив, что актриса потеряла вместе с разумом и стыдом человеческий облик. И задалась вопросом о том, по какой причине люди всё ещё не закидали Проклову камнями актриса не стала нерукопожатным изгоем? Почему-то в своей филиппике Поплавская забыла погрозить виртуальным пухлым пальчиком программным директорам НТВ и зрителям, которые всё это «должны» смотреть.

Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни»

«Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и, в конечном итоге, человеческий облик. Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру,а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральном сексе и том, как прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? Есть такое выражение «свинья грязь найдёт». Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни! О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! Когда пропало понятие табу?! Гребённое Окно Овертона в действии...
И мне непонятно, почему такие люди остаются рукопожатными, почему их продолжает принимать общество?»

Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни»

К счастью для Прокловой, среди строгих блюстителей морали, обвинивших актрису в тщеславии, безумии и стяжательстве, нашлись и те, кто посмотрел на обсуждаемую проблему с другого ракурса. Лариса Гузеева, например, предложила своим подписчикам в Инстаграме поразмыслить над вопросом: «Почему женщ... бабы всегда на стороне насильников, а не жертв?»
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Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни» фотографии
Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни» фотографии
Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни» фотографии
Яна Поплавская раскритиковала Елену Проклову за «мерзкие подробности частной жизни» фотографии
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