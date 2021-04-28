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«Скандала не будет. Стравить нас не получится»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой

28 апреля
2021 год

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28 апреля 2021
Воспоминания 67-летней Елены Прокловой о пережитом в подростковом возрасте насилии со стороны «одного известного актёра», сделанные в студии программы «Секрет на миллион», вызвали бурную реакцию общественности.

«Скандала не будет. Стравить нас не получится»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой

Журналисты и зрители кинулись шерстить фильмографию Прокловой, пытаясь выйти по дорожке из разбросанных ею хлебных крошек на обидчика, имени которого она так и не назвала. Припомнив, что несколькими годами ранее актриса уже упоминала об отношениях с Олегом Табаковым, и сопоставив этот факт с её фильмографией, доморощенные жрецы дедукции постановили, что речь в программе шла именно о нём.

«Скандала не будет. Стравить нас не получится»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой

Весть об этом «возмутительном поклёпе» немедленно была донесена до сведения Марины Зудиной стараниями её подписчиков в Инстаграме и журналистами жёлтой прессы. Получившая в Вербное воскресение новость Зудина кратко прокомментировала заявления Прокловой, назвав её достойной жалости «пожилой женщиной, которой больше нечем привлечь внимание общественности».
Однако позже, видимо, как следует разобравшись в этой истории, Зудина пришла к выводу о том, что стала жертвой манипуляций со стороны журналистов и подписчиков Актриса призналась, что не смотрела интервью Прокловой и не собирается этого делать в будущем, а резкая реакция была вызвана дезинформацией и вторжением в личное пространство. Зудина подвергла сомнению тот факт, что Проклова имела в виду Олега Табакова, и на всякий случай извинилась перед коллегой за невольно нанесённую обиду.

«Скандала не будет. Стравить нас не получится»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой

«Я ставлю точку в обсуждении Программы Канала НТВ! Мне стыдно за программу, которая торгует скабрёзностями и подставляет Елену Проклову. Я сама была в этой программе, но договор мой адвокат правил примерно полтора года, чтобы я была защищена!!! Потому что договор предполагал обслуживание интересов населения...А я шла для того, чтобы ответить на те домыслы, которые были вокруг меня и волновали меня. Ничего сенсационного я не рассказала! Ни с кем не торговалась по поводу гонорара, потому что поставила жёсткие условия в договоре и полное согласование со мной всей Программы. Торговля носила чисто юридический характер. И редакторы это прекрасно знали. Меня не могли подставить. Я не смотрела программу с Еленой Прокловой и не буду смотреть. Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится. Мои дети сильные и умные, мы переживём и это. По поводу Елены. Я очень любила её как актрису в детстве, восхищалась её обаянием и ролями. Я очень хотела, чтобы именно она играла мою старшую сестру в фильме «Валентин и Валентина». Она пробовалась со мной, но худсовет утвердил Ларису Удовиченко, которая стала для меня примером во многом, и я её искренне полюбила. Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ и он позвал её на главную женскую роль в спектакле «Отец», который шёл в Табакерке. Я тогда уже родила сына и мы прекрасно общались, приходил её муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите её интервью. Поэтому, давайте не додумывать за неё. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное. Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в МОЁ личное пространство и открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем то Елену, то в этом виновата жёлтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь».
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обсуждение >>
№ 1
Natalusya   28.04.2021 - 15:27
Если б речь шла о какой-то другой актрисе... Но Проклова! Судя только исключительно по её многочисленным интервью... пардон, негде "клейма ставить". Так что зря журналисты на Зудину и Поплавскую... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Скандала не будет. Стравить нас не получится»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой фотографии
«Скандала не будет. Стравить нас не получится»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой фотографии
«Скандала не будет. Стравить нас не получится»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой фотографии
«Скандала не будет. Стравить нас не получится»: Марина Зудина извинилась перед Еленой Прокловой фотографии
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