39-летняя Натали Дормер впервые стала мамой

39-летняя звезда сериалов «Тюдоры» и «Игра престолов»Натали Дормер впервые стала мамой. Актриса родила дочь ещё в январе, а её беременность пришлась на период глобальной заморозки общественной и культурной жизни.
«Забеременнеть во время пандемии - было идеальным решением. Я чувствовала, что немного вписываюсь в шаблон - вероятно моя дочь через 30 лет будет сидеть в баре и говорить: «Да, я ребёнок эпохи ковида», - пошутила Натали в эфире подкаста Эстер Ранцен That’s After Life
Дормер призналась, что недосыпает, но всё равно пребывает в полном восторге от ребёнка: «Отныне я никогда не буду жаловаться на переработку на съёмках, потому что депривация сна - это совершенно иное явление. Я влюблена. Я по уши влюблена. Она такая сладкая. Сон всегда был важен для меня - и это единственный недостаток. Но природа умна, и гормоны исправно работают.
Люди говорят: «Твой взгляд на мир полностью перевернётся, также как и твоя система ценностей». А ты в ответ лишь поддакиваешь, закатывая глаза. А потом у тебя появляется ребёнок, и ты такой: «Ого, Ничего себе!»
фото: Натали Дормер и Дэвид Оукс
С отцом ребёнка, 37-летним британским актёром Дэвидом Оуксом (знакомым зрителям по ролям в сериалах «Борджиа» и «Виктория») Натали встретилась в 2019 году во время работы над спектаклем «Венера в мехах». Своё ближайшее будущее актриса планирует связать с театром, так как съёмки в кино и сериалах плохо совместимы с материнством, а сидеть долго в декрете Натали тоже не планирует.
«Работники индустрии, в которой я тружусь, полагаются на нянек и делают это по определенной причине - чтобы иметь возможность брать ребёнка с собой [на съёмки]. Но для меня это идеальное время для того, чтобы вернуться на театральную сцену, потому что тогда я смогу целые дни проводить с дочерью. Но с коронавирусом неизвестно, когда всё это будет возможным. Я очень сочувствую театрам по всей стране, сейчас они переживают тяжелые времена».
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