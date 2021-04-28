Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая

28 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
28 апреля 2021
Вечером 25 апреля, посреди ММКФ и за несколько часов до начала 93-й церемонии вручения премии Оскар в Москве незаметно прошло вручение премии Ника. В прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции награждение пришлось отменить, поэтому в этом году премию вручали сразу за два года - за 2019 и 2020.

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая

Церемонию открыл Президент киноакадемии «Ника» Андрей Кончаловский, он же получил впоследствии премию в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссёрская работа» за картину «Дорогие товарищи!». Лучшим фильмом 2019 года признана ещё одна чёрно-белая картина — «Француз» Андрея Смирнова. Лауреатами в номинациях «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» стали Юлия Высоцкая, Чулпан Хаматова, Самал Еслямова, Виктория Мирошниченко, Леонид Ярмольник и Александр Паль.

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Андрей Кончаловский

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Юлий Гусман

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Леонид Ярмольник

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Чулпан Хаматова

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Виктория Мирошниченко

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Андрей Смирнов

Среди гостей церемонии были замечены Марина Зудина, Дарья Екамасова, Елена Борщёва, Юлия Мельникова, Денис Шведов, Ольга Кабо и многие другие.

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Марина Зудина

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Денис Шведов

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Дарья Екамасова

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Марина Зудина

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Юлия Снигирь

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Татьяна Догилева

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Юлия Мельникова

Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая
фото: Лукерья Ильяшенко
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Чулпан Хаматова, Александр Паль и Леонид Ярмольник получили «Ники» за актёрскую работу

Лучшими фильмами 2019 и 2020 годов признаны «Дорогие товарищи» и «Француз»

Вручение кинопремии «Ника»: Прямая трансляция
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекНикастиль
персоны
Эмин АгаларовЕлена БорщёваДмитрий БыковЮлия ВысоцкаяЮлий ГусманТатьяна ДогилеваДарья ЕкамасоваСамал ЕслямоваМарина ЗудинаЛукерья ИльяшенкоОльга КабоОксана КарасАндрей КончаловскийЮлия МельниковаВиктория МирошниченкоСтас НаминЕвгения ОбразцоваАлександр ПальАнтон РивальАндрей СмирновЮлия СнигирьАлексей УчительЧулпан ХаматоваЕвгений ЦыгановДенис ШведовЛеонид Ярмольник
фильмы
Дорогие товарищиФранцуз

фотографии >>
Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая фотографии
Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая фотографии
Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая фотографии
Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Легенда о Суриотай»

Скорбим

Кахи Кавсадзе
27 апреля ушёл из жизни актёр Кахи Кавсадзе.
Нинель Терновская
27 апреля ушла из жизни актриса Нинель Терновская.
Анатолий Салимоненко
Ушёл из жизни актёр Анатолий Салимоненко.
Людмила Сичкарева
24 апреля ушла из жизни актриса Людмила Сичкарева.

День рождения >>

Артём Алексеев
Светлана Аманова
Михаил Данилов
Павел Делонг
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Владислав Павлов
Гелий Сысоев
Лариса Удовиченко
Барбора Бобулова
Ричард Карлсон
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Юрген Фогель
Станислава Целиньская
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Зверокрекеры
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Испания, Китай, США, Южная Корея, 2017
Властелин колец: Возвращение Короля
приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, Германия, 2003
Танцующая в темноте
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Тайвань, 2000
Академия магии
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Ася
драма
Израиль, 2020
На дальних рубежах
драма
Россия, 2020
Полный нокдаун
биография, боевик, драма
США, 2019
Проклятие. Призраки дома Борли
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Упс! Приплыли
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, Германия, 2020
6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
криминальный фильм, музыкальный фильм
США, 2020
Девятаев
биография, драма, экранизация
Россия, 2021
Ночь
мистика, триллер, фильм ужасов
Иран, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен