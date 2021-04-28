Ника-2021: Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова и Юлия Высоцкая

Вечером 25 апреля, посреди ММКФ и за несколько часов до начала 93-й церемонии вручения премии Оскар в Москве незаметно прошло вручение премии Ника. В прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции награждение пришлось отменить, поэтому в этом году премию вручали сразу за два года - за 2019 и 2020.
Церемонию открыл Президент киноакадемии «Ника»
Андрей Кончаловский
, он же получил впоследствии премию в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссёрская работа» за картину
«Дорогие товарищи!»
. Лучшим фильмом 2019 года признана ещё одна чёрно-белая картина —
«Француз» Андрея Смирнова
. Лауреатами в номинациях «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» стали
Юлия Высоцкая
,
Чулпан Хаматова
,
Самал Еслямова
,
Виктория Мирошниченко
,
Леонид Ярмольник
и
Александр Паль
.
фото: Андрей Кончаловский
фото: Юлий Гусман
фото: Леонид Ярмольник
фото: Чулпан Хаматова
фото: Виктория Мирошниченко
фото: Андрей Смирнов
Среди гостей церемонии были замечены
Марина Зудина
,
Дарья Екамасова
,
Елена Борщёва
,
Юлия Мельникова
,
Денис Шведов
,
Ольга Кабо
и многие другие.
фото: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
фото: Марина Зудина
фото: Денис Шведов
фото: Дарья Екамасова
фото: Марина Зудина
фото: Юлия Снигирь
фото: Татьяна Догилева
фото: Юлия Мельникова фото: Лукерья Ильяшенко
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