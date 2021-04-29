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Владимир Епифанцев рассказал об изменах жене

29 апреля
2021 год

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29 апреля 2021
Актёр Владимир Епифанцев стал гостем передачи «Судьба человека». Он рассказал о том, как изменял своей супруге Анастасии Веденской.

Владимир Епифанцев рассказал об изменах жене

Епифанцев не скрывал, что изменял его жене с девушками легкого поведения. А однажды в его постели оказалась подруга Анастасии — актриса Анна Цуканова-Котт. О предательстве близких людей Анастасия узнала случайно, обнаружив компрометирующую переписку в телефоне мужа.

«Человек неизбежно будет искать, где ему хорошо, где ему спокойно, где ему будут радоваться. У нас с Настей были только нервы, истерики, драки. О Насте у меня много хороших воспоминаний. Я все время старался угодить ей, но не делал это искренне. Я не чувствовал, что у нас любовь. А Анастасия постоянно ждала подвоха от меня. Мне бы не пришло в голову рыться в ее телефоне».

Рассказал Владимир и о связи с Анной.

«С Аней у нас было теплое взаимодействие, любовь. Она — ангел. Человек, который просто приходит, чтобы другой не умер. Аня переживала, когда мы ругались Анастасией, разнимала нас. Присутствие Анны в моей жизни стало спасением. Изменял ли я Анастасии с Аней? Не скажу сейчас точно. Знаю только одно: мы не соревновались с женой в святости».

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Владимир Епифанцев рассказал об изменах жене фотографии
Владимир Епифанцев рассказал об изменах жене фотографии
Владимир Епифанцев рассказал об изменах жене фотографии
Владимир Епифанцев рассказал об изменах жене фотографии
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