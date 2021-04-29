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Ольга Кабо отсудила у экс-супруга квартиру

29 апреля
2021 год

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29 апреля 2021
Экс-супруг Ольги Кабо стал банкротом после развода, не получив в ходе судебного разбирательства жилплощадь. О разделе имущества рассказал представитель актрисы.

Ольга Кабо отсудила у экс-супруга квартиру

В прошлом году Ольга Кабо развелась с мужем спустя 12 лет брака. В последние годы у некогда миллионера Николая Разгуляева возникли серьезные финансовые проблемы: он задолжал более 360 миллионов рублей и недавно был официально признан банкротом.

В суде пара делила совместно нажитое имущество — квартиры, машины, акции. Всё, что в процессе отойдет Разгуляеву, впоследствии пойдет с молотка для погашения огромных долгов бизнесмена. Именно поэтому самым спорным пунктом разбирательства стала просторная квартира актрисы в Москве, купленная несколько лет назад. Ее Кабо приобрела на собственные сбережения, деньги взрослой дочери и еще больше года выплачивала ипотеку.

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Ольги на решение Никулинского суда и оставил недвижимость исключительно в её владении. Татьяна Стукалова, представитель артистки, прокомментировала решение суда «СтарХиту».

«Теперь эта жилплощадь не может быть заявлена кредиторами Разгуляева в общей долговой массе».

Представительница Кабо отметила, что экс-супруги остались в хороших отношениях после развода.

«Они интеллигентные умные люди, умеют договариваться поэтому будут продолжать вместе воспитывать ребенка. Правда, финансово обеспечивать наследника Ольге пока придется одной — Николай не может платить алименты и помогать из-за своего нынешнего материального положения – он банкрот».
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Ольга Кабо отсудила у экс-супруга квартиру фотографии
Ольга Кабо отсудила у экс-супруга квартиру фотографии
Ольга Кабо отсудила у экс-супруга квартиру фотографии
Ольга Кабо отсудила у экс-супруга квартиру фотографии
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