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Арнольд Шварценеггер раскритиковал «Оскар»

29 апреля
2021 год

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29 апреля 2021
Арнольд Шварценеггер раскритиковал церемонию награждения премии «Оскар».

Арнольд Шварценеггер раскритиковал «Оскар»

Церемония награждения актёров и режиссёров в этом году стала малозаметным событием и получила самые низкие рейтинги за всю историю своего существования. Шоу посмотрели только 10,4 млн человек — оказалось, что число телезрителей снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Эту закономерность Шварценеггер объяснил в шоу Джимми Киммела. Арни заявил, что осилил лишь одну треть мероприятия.

«Я его просто выключил. Больше не мог смотреть его, потому что на сцене было так много талантов, но это было слишком скучно. Как они со всеми этими талантами могли сделать его таким скучным?»

Ведущий спросил у Шварценеггера, есть ли у него какие-нибудь идеи, как сделать шоу лучше. И Арнольд шутливо предположил, что в следующий раз, возможно, организаторы должны провести церемонию вручения наград киноакадемии на Muscle Beach. На этом пляже с 1930 года устраивают различные представления гимнасты, циркачи и тяжелоатлеты.
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Арнольд Шварценеггер раскритиковал «Оскар» фотографии
Арнольд Шварценеггер раскритиковал «Оскар» фотографии
Арнольд Шварценеггер раскритиковал «Оскар» фотографии
Арнольд Шварценеггер раскритиковал «Оскар» фотографии
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