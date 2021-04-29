Илья Прусикин и Софья Таюрская подарили свои голоса «Зверокрекерам»

Солисты рейв-группы Little Big Илья Прусикин
и Софья Таюрская
озвучили семейную пару в мультфильме «Зверокрекеры
».
Прусикин признался, что видит определенные сходства между собой и своим героем. Артист заявил, что и подумать не мог, как сложно озвучивать мультипликационных героев.
«Оуэн – персонаж средних лет, этакий рохля, который постепенно меняется и становится более ответственным. И мы с ним очень похожи: я тоже всего боюсь, но мне также приходится преодолевать свои страхи».
Софья призналась, что получила море удовольствия от озвучивания мультфильма. Кроме желания проявить себя в новом амплуа на решение музыкантки участвовать в проекте также повлияло то, что ей самой очень понравилась картина. Таюрская отметила, что нашла в своей героине себя.
«Зои оказалась по-настоящему на меня похожа. Я являюсь единственной женщиной в мужском коллективе и тоже очень часто принимаю какие-то волевые, свойственные женщинам решения и всегда забочусь о своих мужчинах».
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