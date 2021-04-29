Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Илья Прусикин и Софья Таюрская подарили свои голоса «Зверокрекерам»

29 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
29 апреля 2021
Солисты рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская озвучили семейную пару в мультфильме «Зверокрекеры».

Илья Прусикин и Софья Таюрская подарили свои голоса «Зверокрекерам»

Прусикин признался, что видит определенные сходства между собой и своим героем. Артист заявил, что и подумать не мог, как сложно озвучивать мультипликационных героев.

«Оуэн – персонаж средних лет, этакий рохля, который постепенно меняется и становится более ответственным. И мы с ним очень похожи: я тоже всего боюсь, но мне также приходится преодолевать свои страхи».

Софья призналась, что получила море удовольствия от озвучивания мультфильма. Кроме желания проявить себя в новом амплуа на решение музыкантки участвовать в проекте также повлияло то, что ей самой очень понравилась картина. Таюрская отметила, что нашла в своей героине себя.

«Зои оказалась по-настоящему на меня похожа. Я являюсь единственной женщиной в мужском коллективе и тоже очень часто принимаю какие-то волевые, свойственные женщинам решения и всегда забочусь о своих мужчинах».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Иван Дорн записал аранжировку к заставке нового «Ну, погоди!»
Поиск по меткам
Детское кино / Дети
персоны
Илья ПрусикинСофья Таюрская
фильмы
Зверокрекеры

фотографии >>
Илья Прусикин и Софья Таюрская подарили свои голоса «Зверокрекерам» фотографии
Илья Прусикин и Софья Таюрская подарили свои голоса «Зверокрекерам» фотографии
Илья Прусикин и Софья Таюрская подарили свои голоса «Зверокрекерам» фотографии
Илья Прусикин и Софья Таюрская подарили свои голоса «Зверокрекерам» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Кахи Кавсадзе
27 апреля ушёл из жизни актёр Кахи Кавсадзе.
Нинель Терновская
27 апреля ушла из жизни актриса Нинель Терновская.
Анатолий Салимоненко
Ушёл из жизни актёр Анатолий Салимоненко.

День рождения >>

Артём Алексеев
Светлана Аманова
Михаил Данилов
Павел Делонг
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Владислав Павлов
Гелий Сысоев
Лариса Удовиченко
Барбора Бобулова
Ричард Карлсон
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Юрген Фогель
Станислава Целиньская
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Зверокрекеры
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, Испания, Китай, США, Южная Корея, 2017
Властелин колец: Возвращение Короля
приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, Германия, 2003
Танцующая в темноте
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Тайвань, 2000
Академия магии
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Ася
драма
Израиль, 2020
На дальних рубежах
драма
Россия, 2020
Полный нокдаун
биография, боевик, драма
США, 2019
Проклятие. Призраки дома Борли
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Упс! Приплыли
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, Германия, 2020
6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе
криминальный фильм, музыкальный фильм
США, 2020
Девятаев
биография, драма, экранизация
Россия, 2021
Ночь
мистика, триллер, фильм ужасов
Иран, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен