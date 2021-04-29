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За себя и за Сашку: на ММКФ состоялась премьера дебютного фильма Кирилла Зайцева

29 апреля
2021 год

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29 апреля 2021
24 апреля в рамках Российской программы 43-го ММКФ в московском кинотеатре «Поклонка» прошла премьера игрового короткометражного фильма «Сашка. Дневник солдата», снятого по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Сашка». Картину зрителям представили продюсер и режиссёр Кирилл Зайцев, продюсер Дмитрий Якунин и часть съёмочной группы.

За себя и за Сашку: на ММКФ состоялась премьера дебютного фильма Кирилла Зайцева

«Мы искали неравнодушных к нашей истории людей, — сказал со сцены Кирилл Зайвев. — И судьба занесла нас в Архангельск, где мы встретили удивительного человека – Анатолия Конычева. Нас поддержали Губернатор и Правительство Архангельской области, Министерство культуры Архангельской области и центр «Патриот». Мы благодарим Фонд президентских грантов, Росмолодежь. На форуме «Таврида» в прошлом году этот проект взял главный приз в номинации «Народное голосование». Все эти стечения обстоятельств помогли нам в непростых условиях сделать этот фильм».

Среди гостей премьеры были замечены представитель Администрации президента Пётр Корягин, Министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов, Постоянный Представитель Омской области при Правительстве РФ Николай Новиков, актёр Эммануил Виторган, режиссёр Радда Новикова, продюсер Анастасия Трубчевская, актёры Джеймс Тратас, Сергей Стёпин, Сергей Годин, актёр и певец Торнике Квитатиани, продюсер Владимир Верещагин и другие.

За себя и за Сашку: на ММКФ состоялась премьера дебютного фильма Кирилла Зайцева
фото: Эммануил Виторган с супругой Ириной, Владимир Шкляр с супругой Майей

За себя и за Сашку: на ММКФ состоялась премьера дебютного фильма Кирилла Зайцева
фото: Сергей Стёпин

За себя и за Сашку: на ММКФ состоялась премьера дебютного фильма Кирилла Зайцева
фото: Кирилл Зайцев и Анастасия Трубчевская

За себя и за Сашку: на ММКФ состоялась премьера дебютного фильма Кирилла Зайцева
фото: Кирилл Зайцев и Джеймс Тратас
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За себя и за Сашку: на ММКФ состоялась премьера дебютного фильма Кирилла Зайцева фотографии
За себя и за Сашку: на ММКФ состоялась премьера дебютного фильма Кирилла Зайцева фотографии
За себя и за Сашку: на ММКФ состоялась премьера дебютного фильма Кирилла Зайцева фотографии
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