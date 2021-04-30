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Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка

30 апреля
2021 год

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30 апреля 2021
Пророчество фигуриста Алексея Ягудина, предположившего, что после ЗАГСа Лиза Арзамасова и Илья Авербух в скором времени посетят роддом, сбылось.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка

26-летняя актриса и её 47-летний супруг ждут ребёнка. Об этом артисты решили сообщить сами посредством соцсетей. Пока за них этого не сделали сердобольные СМИ.
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели», - гласит подпись под опубликованном видео, на котором запечатлена беременная Лиза.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка
фото: Илья с сыном Мартином

Для Арзамасовой это будет дебютом в материнстве, а Авербух уже воспитывает 16-летнего сына Мартина, рождённого в браке с Ириной Лобачёвой - после развода родителей Мартин остался жить с отцом.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка фотографии
Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка фотографии
Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка фотографии
Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка фотографии
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