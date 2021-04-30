Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка

Пророчество
фигуриста Алексея Ягудина
, предположившего, что после ЗАГСа Лиза Арзамасова
и Илья Авербух
в скором времени посетят роддом, сбылось.
26-летняя актриса и её 47-летний супруг ждут ребёнка. Об этом артисты решили сообщить сами посредством соцсетей. Пока за них этого не сделали сердобольные СМИ.
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели»
, - гласит подпись под опубликованном видео, на котором запечатлена беременная Лиза
.
фото: Илья с сыном Мартином
Для Арзамасовой это будет дебютом в материнстве, а Авербух уже воспитывает 16-летнего сына Мартина, рождённого в браке с Ириной Лобачёвой
- после развода родителей Мартин остался жить с отцом.
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