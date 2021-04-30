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Эллиот Пейдж рассказал, как изменилась его жизнь после смены пола

30 апреля
2021 год

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30 апреля 2021
34-летний актёр Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, продолжает давать интервью, закрепляя свой новый образ в коллективном бессознательном. Переход Эллиота совпал с принятием в США ряда законодательных инициатив, связанных с правами трансгендерных людей. В частности, трансгендеры получили право без ограничений выступать на спортивных соревнованиях и нести воинскую службу. Но в Арканзасе был принят закон, запрещающий делать операции по смене пола и прописывать блокаторы полового созревания несовершеннолетним гражданам. В ряде других штатов ждут своего часа ещё десятки инициатив, направленных на жёсткое регулирование жизни трансгендерных людей. Таким образом, для Эллиота открытая дискуссия о смене пола стала своего рода политическим актом - в своих интервью актёр пытается развеять стереотипы, связанные с темой смены пола, и побороть риторику трансфобов.

Эллиот Пейдж рассказал, как изменилась его жизнь после смены пола

В интервью изданию «Vanity Fair» Эллиот признался, что по сравнению с жизнью до перехода его настоящая жизнь в новой ипостаси полна творческого процветания и энергии, которая раньше тратилась на постоянное ощущение дискомфорта.

«Самое значительное различие - то что сейчас у меня есть возможность просто существовать. Просто сосуществовать с самим собой, а не отвлекаться всё время на что-то, на все эти бессознательные или не слишком очевидные вещи. Впервые за не знаю даже сколько времени у меня появилась возможность быть самим собой, быть продуктивным, созидательным. Я очень упрощаю описание того, что я чувствую, но мне наконец-то комфортно.
С того момента, как я рассказал о своём решении сменить пол самым близким людям, меня накрыло каким-то взрывом креативности. С одним из моих лучших друзей мы написали сценарий, и сейчас я ещё кое над чем работаю, пишу музыку с другом.
Трансфобия в нашем обществе запирает так много людей. Подумайте о всех этих людях, у которых нет шанса на процветание, на будущее, на то, чтобы делиться с нами своей магией».

Актёр также подтвердил, что с самого детства понимал, что он мальчик: «Когда я был ребёнком, я абсолютно точно, на 100% знал, что я мальчик. Я знал это ещё когда учился ходить. Я писал выдуманные любовные письма, которые подписывал именем Джейсон».

Светиться от счастья в своём новом воплощении Эллиоту мешает политическая повестка и трансфобная риторика республиканцев. Именно поэтому актёр решил дать интервью Опре Уинфри - самой авторитетной и знаменитой тележурналистке в США.

Эллиот Пейдж рассказал, как изменилась его жизнь после смены пола

«Мои чувства непоследовательны. Я чувствую возрастающую радость и возбуждение, и в следующий миг - глубочайшую грусть, читая о том, что люди хотят лишить трансгендерных детей всех необходимых для них медицинских услуг.
Риторика активистов, выступающих против трансгендеров и ЛГБТК-сообщества, опустошает. Законы, которые сейчас принимаются в этой области, станут причиной смерти детей. Всё вот до такой степени просто. Поэтому интервью с Опрой показалось мне возможностью использовать платформу для обращения к широкому кругу людей. Чтобы рассказать о своём собственном опыте и тех ресурсах, которые были мне доступны (будь то терапия или операция) и которые позволили мне остаться в живых, жить своей жизнью.
Я совершенно не хотел, чтобы всё это выглядело как призыв «Посмотрите на меня». Всё вообще не так. На самом деле, я очень нервничал. Но я подумал немного и пришёл к выводу, что раз уж Республиканская партия хочет разрушить жизни трансгендерных детей и отменить закон о равноправии, как я могу не воспользоваться такой возможностью [и не дать интервью]?»
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Эллиот Пейдж рассказал, как изменилась его жизнь после смены пола фотографии
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