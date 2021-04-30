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«Почувствовал, что теряю бдительность»: Никита Михалков о вакцинации от коронавируса

30 апреля
2021 год

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30 апреля 2021
29 апреля в театре «Россия» состоялась церемония закрытия 43-го Московского Международного кинофестиваля. В преддверии церемонии президент смотра, режиссёр Никита Михалков провёл традиционных брифинг, на котором подвёл итоги фестиваля, рассказал о своих творческих планах и признался, что решился на вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Михалков сделал первую прививку от коронавируса накануне ММКФ, в связи с чем старался минимизировать общение с большим количеством людей и не вышел с приветствием на красную дорожку. «Я вакцинировался, потому что почувствовал, что теряю бдительность, начал со всеми общаться, везде ходить, порой забывая маску. И я подумал, что это успокоение может пойти дальше, а где тебя бахнет – Бог знает. Поэтому решил вакцинироваться. Еще буквально сегодня говорил с консулом одной страны, которая не хочет нашу вакцину на правительственном уровне, но при этом сам он ею привился. Но это уже, к сожалению, политика», - отметил режиссёр. Учитывая, что в составе жюри основного конкурса в этом году был бразильский режиссёр Карим Айнуз, а Бразилия на днях запретила ввоз российской вакцины «Спутник V» из-за сомнений в качестве контроля над производством, Михалков, с большой вероятностью, имел в виду консула Бразилии.

«Почувствовал, что теряю бдительность»: Никита Михалков о вакцинации от коронавируса

Из-за злосчастного коронавируса 75-летний режиссёр вынужден был отложить съёмки своего нового фильма «Шоколадный револьвер», действие которого разворачивается в США, Франции и Германии. А после серьёзного ухудшения дипломатических отношений между Россией и США, режиссёру вовсе придётся отказаться от первоначальных планов.

«Я люблю этот сценарий, он мне очень дорог. Но мы будем либо его трансформировать, чтобы не было такого количества зарубежных экспедиций, либо просто подождем», – уточнил Михалков.

Поэтому сейчас режиссёр вынужден переливать из пустого в порожнее, переосмысливая на новый лад собственные фильмы. В дни проведения ММКФ на сцене Большого театра состоялась премьера спектакля «12», поставленного по одноимённому фильму. А на сцене Театра киноактёра на Поварской Михалков планирует поставить мюзикл «Раба любви».

«Почувствовал, что теряю бдительность»: Никита Михалков о вакцинации от коронавируса
фото: 12

«Жду, когда мы закончим ремонт: по плану там должна быть очень современная площадка с возможностью голографии. Юрием Ряшенцевым было написано либретто для мюзикла «Раба любви», который я очень хочу поставить. Но не хочу этого делать без возможностей, которые могут дать голография и 3D, это очень технологичная постановка».
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«Почувствовал, что теряю бдительность»: Никита Михалков о вакцинации от коронавируса фотографии
«Почувствовал, что теряю бдительность»: Никита Михалков о вакцинации от коронавируса фотографии
«Почувствовал, что теряю бдительность»: Никита Михалков о вакцинации от коронавируса фотографии
«Почувствовал, что теряю бдительность»: Никита Михалков о вакцинации от коронавируса фотографии
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