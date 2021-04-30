«Немножко начинает тошнить от самого себя»: Дарья Мороз призналась, что переживает творческий кризис

Карьерный ренессанс, настигший Дарью Мороз
с выходом первого сезона сериала «Содержанки»
, предсказуемо вылился в перенасыщение работой. Актриса очень много снимается - весной на онлайн-платформах выходят два новых сериала с участием Дарьи. 16 апреля в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера психологического триллера «Медиатор»
, в котором Дарья играет психопатку-манипуляторшу. А в мае на онлайн-сервисе KION стартует драмеди «Клиника счастья»
, в котором Мороз играет врача-эндокринолога, мечтающего сделать всех счастливыми и гормонально-сбалансированными во что бы то ни стало. В июне зрители платформы START увидят долгожданный третий (и он же финальный) сезон сериала «Содержанки»
, в котором героиня Дарьи Мороз снова переживает кардинальную трансформацию. В интервью изданию «Hello!»
актриса призналась, что её уже подташнивает от самой себя из-за количества работы, и душа просит нового формата.
«У меня сейчас кризис жанра. Нет приоритетов. Но это касается не материала, а меня как артистки. Мне вообще ничего не нравится, что я делаю, мне кажется, это все устарело, я неправильно существую в кадре. Потому что, когда такое количество работы, немножко начинает тошнить от самого себя. И видишь, что ты все делаешь плохо. Я бы хотела большую театральную работу или мюзикл, но что-то другое. Более современное, самобытное и молодое. Жанр не важен, важен новый подход»
.
При этом актрисе вовсе не приходится играть однообразные роли. В сериале «Клиника счастья» актриса предстанет в непривычном для неё амплуа. «В этом проекте у меня одна из самых сложных и неординарных героинь из всех, которых я когда-либо играла. Это такое сочетание классической драматической героини с одной стороны, а с другой – абсолютно неординарного ума человека с бешеной энергией, которая кидает её то в одну, то в другую, то в третью сторону. То обнять весь мир, то раздолбать его к чёртовой матери, потому что этот мир её обманул. И при этом она – суперпрофессионал, врач, её очень уважают коллеги и любят люди. Она женственная, ироничная, умная. Это очень неординарная героиня, непонятно, как к ней относиться, как её играть, и в этом был вызов. Как создать героя, которого, непонятно, любить или не любить. Героя, которого несёт куда-то поток жизни, и он сталкивается с неожиданными жизненными обстоятельствами, не понимает, как с ними быть и находит безумные решения. Хотелось, чтобы ей сопереживали, чтобы это было все изящно, симпатично и смешно, потому что это драмеди, история с юмором»
.
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