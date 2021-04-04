«Публичным людям стареть особенно страшно»: Дарья Мельникова о принятии старения

29-летняя актриса Дарья Мельникова
столкнулась с первыми признаками старения и, как это часто бывает, в панике побежала к косметологу узнавать, во сколько ей обойдётся продление молодости, перетекающей в достойное плавное старение. Однако немного охолонув (под воздействием озвучания суммарной стоимости процедур по удержанию вечной молодости), актриса задалась экзистенциальными вопросами и вывела эту болезненную тему в поле публичного обсуждения. В обращении к подписчикам в Инстаграме
Мельникова пообещала поработать над своим смирением перед лицом естественного и неизбежного, и не тратить бешеные деньги на уколы красоты.
«В 18-20 лет я спорила с мамой, что никогда не сделаю ничего со своим лицом, никаких вмешательств. Мне было непонятно зачем. Ведь стареть достойно - разве это не здорово?
Однажды мне стало 29.
И как-то по утру, глядя на себя в зеркало, я увидела ...первые признаки старения.
Веки, овал лица, морщина, которая, даже когда спор окончен, остаётся на лице.
И всё это пока не критично, но я тут же купила кварцевый какой-то ролик и пошла к косметологу узнавать, что уже пора начинать делать.
Услышав перечень необходимых процедур, я ужаснулась. Ибо мне больно и страшно все...кроме родов. Шутка, это тоже больно, просто понятно ради чего.
А тут - менять своё лицо за огромные деньги ради....того, чтобы не стареть? Стареть красиво?
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Публичным людям стареть особенно страшно. Кто-то смотрит на меня с 15 лет и считает своим долгом сказать, в какую сторону я изменилась. Это нормально, это часть профессии. Но вот я задумалась: а что, публичным людям нельзя стареть? Актрисам нельзя стареть?
Это ведь жизнь и её естественное течение.
Нам грустно смотреть на старение? Но ведь тогда это вопрос о неприятии реальности. В реальности мы увядаем и, какие бы филлеры ты себе не вколол, природа возьмёт свое.
Пост к тому, что я не хочу тратить бабки на филлеры, принимайте меня такую какая есть, договорились?
Кроме шуток, я бы действительно не хотела ничего делать с лицом.
Хотела бы остаться верной себе 18-летней, когда я принимала старение, как естественный ход жизни.
Один вопрос - вмешательства, а другой - сохранить «свежее» лицо.
В этом может помочь правильный образ жизни, хороший уход за кожей и фильтры в Инстаграм
Чем собственно я и занимаюсь.
Но мое старение неизбежно! И я отныне учусь принимать это, как то, что каждый год наступает ноябрь.
Не факт, что не сорвусь на мезонити, но я скорее о том, чтобы принять старение и наслаждаться этим».
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