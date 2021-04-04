Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Публичным людям стареть особенно страшно»: Дарья Мельникова о принятии старения

4 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
4 апреля 2021
29-летняя актриса Дарья Мельникова столкнулась с первыми признаками старения и, как это часто бывает, в панике побежала к косметологу узнавать, во сколько ей обойдётся продление молодости, перетекающей в достойное плавное старение. Однако немного охолонув (под воздействием озвучания суммарной стоимости процедур по удержанию вечной молодости), актриса задалась экзистенциальными вопросами и вывела эту болезненную тему в поле публичного обсуждения. В обращении к подписчикам в Инстаграме Мельникова пообещала поработать над своим смирением перед лицом естественного и неизбежного, и не тратить бешеные деньги на уколы красоты.

«Публичным людям стареть особенно страшно»: Дарья Мельникова о принятии старения

«В 18-20 лет я спорила с мамой, что никогда не сделаю ничего со своим лицом, никаких вмешательств. Мне было непонятно зачем. Ведь стареть достойно - разве это не здорово?
Однажды мне стало 29.
И как-то по утру, глядя на себя в зеркало, я увидела ...первые признаки старения.
Веки, овал лица, морщина, которая, даже когда спор окончен, остаётся на лице.
И всё это пока не критично, но я тут же купила кварцевый какой-то ролик и пошла к косметологу узнавать, что уже пора начинать делать.
Услышав перечень необходимых процедур, я ужаснулась. Ибо мне больно и страшно все...кроме родов. Шутка, это тоже больно, просто понятно ради чего.
А тут - менять своё лицо за огромные деньги ради....того, чтобы не стареть? Стареть красиво?

«Публичным людям стареть особенно страшно»: Дарья Мельникова о принятии старения

Публичным людям стареть особенно страшно. Кто-то смотрит на меня с 15 лет и считает своим долгом сказать, в какую сторону я изменилась. Это нормально, это часть профессии. Но вот я задумалась: а что, публичным людям нельзя стареть? Актрисам нельзя стареть?
Это ведь жизнь и её естественное течение.
Нам грустно смотреть на старение? Но ведь тогда это вопрос о неприятии реальности. В реальности мы увядаем и, какие бы филлеры ты себе не вколол, природа возьмёт свое.
Пост к тому, что я не хочу тратить бабки на филлеры, принимайте меня такую какая есть, договорились?
Кроме шуток, я бы действительно не хотела ничего делать с лицом.
Хотела бы остаться верной себе 18-летней, когда я принимала старение, как естественный ход жизни.

«Публичным людям стареть особенно страшно»: Дарья Мельникова о принятии старения

Один вопрос - вмешательства, а другой - сохранить «свежее» лицо.
В этом может помочь правильный образ жизни, хороший уход за кожей и фильтры в Инстаграм
Чем собственно я и занимаюсь.
Но мое старение неизбежно! И я отныне учусь принимать это, как то, что каждый год наступает ноябрь.
Не факт, что не сорвусь на мезонити, но я скорее о том, чтобы принять старение и наслаждаться этим».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я испытывала непрекращающийся ужас»: Дарья Мельникова о материнстве
Поиск по меткам
здоровьекрасотасоцсети
персоны
Дарья Мельникова

фотографии >>
«Публичным людям стареть особенно страшно»: Дарья Мельникова о принятии старения фотографии
«Публичным людям стареть особенно страшно»: Дарья Мельникова о принятии старения фотографии
«Публичным людям стареть особенно страшно»: Дарья Мельникова о принятии старения фотографии
«Публичным людям стареть особенно страшно»: Дарья Мельникова о принятии старения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ильяс Турманов
4 апреля ушёл из жизни актёр Ильяс Турманов.
Артём Тынкасов
3 апреля ушёл из жизни актёр Артём Тынкасов.
Игорь Поршнев
3 апреля ушёл из жизни актёр, продюсер Игорь Поршнев.
Нина Зоткина
Ушла из жизни актриса Нина Зоткина.

День рождения >>

Сергей Бадичкин
Элина Быстрицкая
Евгений Воловенко
Григоре Григориу
Дмитрий Нагиев
Мария Скворцова
Николай Спиридонов
Галина Шевякова
Маргарита Шубина
Роберт Дауни мл.
Ангелика Домрёзе
Хит Леджер
Нэнси Маккеон
Барри Пеппер
Энтони Перкинс
Хьюго Уивинг
все родившиеся 4 апреля >>

Афиша кино >>

Уроки фарси
драма
Беларусь, Германия, Россия, 2020
Минари
драма
США, 2020
100% Волк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, Германия, 2019
ЗОЖ
драма
Польша, Швеция, 2020
Книга моря
Россия, 2018
Кинотеатр кошмаров
фильм ужасов
США, 2018
Мортал Комбат
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фэнтези
Австралия, США, 2021
24 снега
Россия, 2017
Будь моим Кириллом
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Заповедь зла
драма, мистика, фильм ужасов
Канада, 2020
Препод
драма, криминальный фильм, триллер
Исландия, Великобритания, США, 2021
Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен