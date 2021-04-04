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42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз

4 апреля
2021 год

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4 апреля 2021
У актрисы Летиции Касты и ее супруга Луи Гарреля родился сын - первый общий ребенок пары. Летиции удавалось хорошо скрывать свое положение. Слухи о ее беременности появились лишь в феврале, а уже в марте она стала мамой.

42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз

«Малыш появился на свет 17 марта. Его имя — Азель. Это имя было выбрано не просто так — оно происходит от еврейского слова, которое обозначает «благородный», - рассказал инсайдер французскому изданию Public.

Летиция Каста и Луи Гаррель начали встречаться в 2015 году, а через два года после этого поженились. Для актрисы Азель стал четвертым ребенком. У нее есть 19-летняя дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, а также двое детей от итальянского актера Стефано Аккорси: 14-летний сын Орландо и 11-летняя дочь Афина. У Луи тоже есть дочь Селин, которую он удочерил, когда состоял в отношениях с актрисой Валерией Бруни-Тедески.
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42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз фотографии
42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз фотографии
42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз фотографии
42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз фотографии
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