42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз

У актрисы Летиции Касты
и ее супруга Луи Гарреля
родился сын - первый общий ребенок пары. Летиции удавалось хорошо скрывать свое положение. Слухи о ее беременности появились лишь в феврале, а уже в марте она стала мамой.
«Малыш появился на свет 17 марта. Его имя — Азель. Это имя было выбрано не просто так — оно происходит от еврейского слова, которое обозначает «благородный»
, - рассказал инсайдер французскому изданию Public.
Летиция Каста и Луи Гаррель начали встречаться в 2015 году, а через два года после этого поженились. Для актрисы Азель стал четвертым ребенком. У нее есть 19-летняя дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи
, а также двое детей от итальянского актера Стефано Аккорси
: 14-летний сын Орландо и 11-летняя дочь Афина. У Луи тоже есть дочь Селин, которую он удочерил, когда состоял в отношениях с актрисой Валерией Бруни-Тедески
.
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