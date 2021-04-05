Миа Фэрроу впервые рассказала о смерти трёх приёмных детей

В конце февраля на канале HBO вышел документальный 4-серийный фильм «Аллен против Фэрроу», который повествует о давнем противостоянии режиссера Вуди Аллена и его бывшей возлюбленной, актрисы Мии Фэрроу. Она обвиняет его в сексуальном насилии по отношению к их общей приёмной дочери Дилан Фэрроу, которой было семь лет, когда случилось предполагаемое преступление. Также Фэрроу утверждает, что Аллен изменял ей с её приемной дочерью Сун-И Превин (ставшей, впоследствии женой Аллена) ещё до того, как девочка достигла совершеннолетия. Всего актриса воспитывала 14 детей – четверо родных и десять приёмных.
Выход фильма спровоцировал (на что и был расчёт) новый виток интереса к семье Мии Фэрроу и истории с предполагаемым растлением Дилан. Однако односторонний характер повествования (в фильме слово даётся только «стороне обвинения» и не предоставлена точка зрения Аллена и его сторонников) и намеренное умолчание о некоторых обстоятельствах спровоцировали в адрес создателей и героев фильма справедливую критику. Например, в фильме совершенно не упоминается длинное эссе приёмного сына Фэрроу и Аллена Мозеса, который несколько лет назад встал на сторону отца и разорвал связь с матерью. В эссе Мозес рассказывает альтернативную версию собатий, сопутствующих расставанию Веди Аллена и Мии Фэрроу. Напомним, что обвинения в растлении Дилан Фэрроу выдвинула уже после того, как узнала, что Аллен изменяет ей с одной из её приёмных дочерей. По словам Мозеса, атмосфера в доме была далека от той светлой и радостной идиллии, которую так старательно рисует Фэрроу. Мозес прямым текстом обвинил мать в манипулировании и жестоком обращении с детьми, и намекнул на её вину в том, что его брат Таддеус и сестра Тэм покончили жизнь самоубийством.
фото: Мозес Фэрроу
«Большинство СМИ заявляют, что моя сестра Тэм умерла от сердечной недостаточности. На самом деле, Тэм страдала депрессией большую часть своей жизни. Ситуацию усугублял отказ моей матери от поиска профессиональной помощи для Тэм, поскольку она настаивала на том, что Тэм просто “угрюма”. Как-то днём в 2000 году, после очередной ссоры с Мией, Тэм покончила собой, наглотавшись таблеток. Моя мать рассказывала всем, что это произошло случайно, утверждая, что незрячая Тэм не знала, сколько таблеток она принимает. Но Тэм обладала потрясающей памятью и хорошо ориентировалась в пространстве. И уж конечно, слепота никак не повлияла на её способность считать.
Подробности о передозировке Тэм и предшествовавшей этому ссоре с Мией были переданы мне непосредственно моим братом Таддеусом, очевидцем всех этих событий. К сожалению, он больше не может подтвердить эту историю. Всего два года назад Таддеус тоже покончил жизнь самоубийством, застрелившись в своей машине, меньше чем в 10 минутах езды от дома моей матери.
Моя сестра Ларк - ещё одна история со смертельным исходом. Она вступила на путь саморазрушения, боролась с зависимостью и, в конце концов, умерла в нищете от осложнений, связанных со СПИДом, в 2008 году в возрасте 35 лет», - написал Мозес.
фото: Вуди и Мозес
На новой волне интереса к запутанной истории многодетного семейства Мии Фэрроу вспыли и откровения Мозеса, вызывающие недоверие к обвинениям актрисы против Вуди Аллена. Проигнорировав эссе сына в 2018 году, на сей раз Миа решила оправдаться. И опубликовала объяснительную в Твиттере.
«Я мать четырнадцати детей и моя семья значит для меня всё. В то время как я выбрала карьеру, которая вытолкнула меня в публичное пространство, большинство моих детей предпочли жить частной жизнью. Я уважаю каждое их решение, в связи с чем я очень избирательна, когда дело касается публикаций в социальных сетях.
Лишь несколько семей можно назвать идеальными, и каждый родитель, переживший потерю ребёнка, знает, что эта немилосердная боль никогда не уходит. Однако в сети появились основанные на лжи злобные сплетни, касающиеся жизни трёх моих детей. Чтобы почтить их память, память их детей и каждой семьи, которая столкнулась со смертью ребёнка, я публикую это сообщение.
Моя любимая дочь Тэм скончалась в 17 лет в результате передозировки лекарств, прописанных ей с целью побороть мучительные мигрени, и болезни сердца.
Моя дочь Ларк была потрясающей женщиной, чудесной дочерью, сестрой, партнёром и матерью. Она умерла в 35-летнем возрасте от осложнений СПИДа, которым она заразилась от одного из своих партнёров. Несмотря на своё заболевание, она жила плодотворной, наполненной любовью жизнью со своими детьми и возлюбленным. Она быстро угасла и скончалась в больнице в Рождество, на руках у своего возлюбленного.
Моему храброму сыну Таддеусу было 29 лет, он был счастлив в отношениях со своей возлюбленной. Мы все ждали свадьбы, но когда они внезапно расстались, он отнял у себя жизнь.
Это невыразимые трагедии.
Выдвигать любые спекуляции на тему их смерти - всё равно что обесчестить их жизни и жизни их детей и любимых. Я благодарна за то, что стала матерью 14 детей, которые благословили меня 16 внуками. И хотя мы знакомы со скорбью, наши жизни сегодня наполнены любовью и радостью».
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