Арми Хаммер потерял ещё две роли из-за обвинений в изнасиловании

Оказавшийся в центре секс-скандала Арми Хаммер продолжает терять работу. На этот раз актера отстранили от съемок в фильме «Шпион на миллиард долларов» об агенте американских спецслужб в СССР во времена Холодной войны. Это был последний проект Хаммера в расписании на ближайшие годы.
Также на фоне скандала Хаммер лишился роли и в бродвейской постановке под названием «Минуты». Актёр заявил, что больше не появится в этом спектакле, потому что предпочел «сосредоточиться на своем здоровье».
«Мне нравилась каждая секунда работы над «Минутами». Но сейчас мне нужно сосредоточиться на себе и своем здоровье ради семьи. Следовательно, я не вернусь на Бродвей в этом спектакле», - заявил актёр. Но мы-то с вами понимаем...
Новости о том, что Арми Хаммер теряет роли, начали появляться одна за другой после выдвинутых против него серьезных обвинений. Одна из его бывших девушек Эффи Ангелова обвинила актёра в жестоком многочасовом изнасиловании. Адвокат Эффи связалась с полицией Лос-Анджелеса 3 февраля 2021 года, и после проведенного опроса предполагаемой жертвы полицейские инициировали расследование обвинений.
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