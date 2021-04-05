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Владимир Познер рассказал, как решился на развод после 37 лет брака

5 апреля
2021 год

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5 апреля 2021
Журналист Владимир Познер в преддверии своего 87-летия стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В эфире передачи журналист рассказал, как решился кардинально поменять свою жизнь после 70 лет. В частности, он расстался со своей второй супругой Екатериной Орловой после 37 лет

Владимир Познер рассказал, как решился на развод после 37 лет брака
фото: Владимир Познер и Екатерина Орлова

Как отметил Познер, если бы ему раньше сказали, что он расстанется с женой после стольких лет, то он бы подумал, что все вокруг сошли с ума. Сейчас он считает это решение одним из самых важных в жизни. Спустя 3 года после развода Познер женился на Надежде Соловьевой, которая младше него на 21 год.

Владимир Познер рассказал, как решился на развод после 37 лет брака
фото: Владимир Познер и Надежда Соловьева

«В один прекрасный день на совещание по вопросам ВИЧ вошла женщина. Я просто обалдел от ее красоты. Во второй раз, когда она зашла, я уступил ей место и сам сел на фикус, даже не заметив этого. Уход от жены - невероятно тяжелая вещь. Первый наш год жизни с Надей был очень тяжелым. Я чувствовал себя виноватым. Я сказал всё Кате. Она, конечно, плохо приняла мои слова. Но мы живем один раз. Думаю, что если бы не встретил Надежду, то меня не было сегодня. Я устал от жизни до встречи с ней. Наши отношения с Катей стали тяжелыми. Возник момент недопонимания и подозрительности. Жить дальше не было никакого желания»,
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Владимир Познер рассказал, как решился на развод после 37 лет брака фотографии
Владимир Познер рассказал, как решился на развод после 37 лет брака фотографии
Владимир Познер рассказал, как решился на развод после 37 лет брака фотографии
Владимир Познер рассказал, как решился на развод после 37 лет брака фотографии
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