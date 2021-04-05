Владимир Познер рассказал, как решился на развод после 37 лет брака

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Пора на переквалификацию

Арми Хаммер потерял ещё две роли из-за обвинений в изнасиловании

Актриса наконец-то прокомментировала обвинения одного из своих приёмных сыновей

4 апреля

42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз

Это первый общий ребенок актрисы и ее супруга Луи Гарреля