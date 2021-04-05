Владимир Познер рассказал, как решился на развод после 37 лет брака

Журналист Владимир Познер в преддверии своего 87-летия стал героем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В эфире передачи журналист рассказал, как решился кардинально поменять свою жизнь после 70 лет. В частности, он расстался со своей второй супругой Екатериной Орловой после 37 лет
фото: Владимир Познер и Екатерина Орлова
Как отметил Познер, если бы ему раньше сказали, что он расстанется с женой после стольких лет, то он бы подумал, что все вокруг сошли с ума. Сейчас он считает это решение одним из самых важных в жизни. Спустя 3 года после развода Познер женился на Надежде Соловьевой, которая младше него на 21 год.
фото: Владимир Познер и Надежда Соловьева
«В один прекрасный день на совещание по вопросам ВИЧ вошла женщина. Я просто обалдел от ее красоты. Во второй раз, когда она зашла, я уступил ей место и сам сел на фикус, даже не заметив этого. Уход от жены - невероятно тяжелая вещь. Первый наш год жизни с Надей был очень тяжелым. Я чувствовал себя виноватым. Я сказал всё Кате. Она, конечно, плохо приняла мои слова. Но мы живем один раз. Думаю, что если бы не встретил Надежду, то меня не было сегодня. Я устал от жизни до встречи с ней. Наши отношения с Катей стали тяжелыми. Возник момент недопонимания и подозрительности. Жить дальше не было никакого желания»,
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