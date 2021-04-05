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«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме

5 апреля
2021 год

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5 апреля 2021
Актриса Юлия Высоцкая крайне редко даёт интервью и, в отличие от многих коллег, совершенно не готова выворачивать душу наизнанку и со слезами на глазах вспоминать один за другим удары судьбы. Однако и образ дружелюбной и открытой болтушки, сформировавшийся благодаря её кулинарному шоу «Едим дома» - всего лишь одна сторона её сложной личности. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой Высоцкая призналась, что детство, проведённое на Кавказе, во многом поспособствовало развитию целомудренного взгляда на публичное взаимодействие мужчины и женщины.

«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме

«Я безумно благодарна Кавказу, но это тоже такая палка о двух концах. Там есть определённое количество комплексов, которые как у меня были, так и остались. Они неизживаемые. Я вот этого эксгибиционизма лишена напрочь. Для меня, например, поцеловаться в кадре - это вообще самое сложное, наверное, что должно быть. И не только в кадре - даже с мужем на улице. И вообще, отношения мужчины и женщины - тут, наверное, Кавказ как-то пережал. А вот с точки зрения любви к быту, детям, людям старшего возраста, какие-то там правильные ценности заложены очень глубоко. И я прям знаю, что это во мне с Кавказа, это не с Дона. На Дону народ пожёстче».

«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме

Актриса призналась, что если бы не бизнес и маркетинговые нужды, она бы не завела аккаунты в социальных сетях. Характеризуя себя, Юлия несколько раз повторила, что она интроверт и очень хорошо контролирует свои эмоции.

«Я не могу открыться до такой степени…Ну, то есть, ничего вы мне такого не скажете, чтобы я заплакала. Ну ничего. Ничто вы со мной не сможете сделать, чтобы я сейчас так расстроилась, чтобы я заплакала. Если вы захотите меня расстроить и скажете что-то такое, что меня ранит, я просто встану и уйду. Но я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала. Я в принципе хорошо умею контролировать свои эмоции и держать себя в руках. Показывая миру ровно столько, сколько я считаю нужным».

«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме

Также для Юлии есть ряд интимных тем, о которых, по её мнению, «не говорят в интервью». К примеру, актриса не хочет говорить о вере и расписывать свои впечатления от венчания с Андреем Кончаловским.

«Про такие вещи не говорят в интервью, даже если есть что-то серьёзное, что сказать. Я никогда не забуду эти два дня, которые мы там провели. Это было очень красиво. Это были одни из тех впечатлений в жизни, которые, наверное меня сделали чуть лучше. Разговор о вере - очень интимный разговор. Я понимаю, что каким-то людям легко про это говорить. Мне не очень легко».

О сыне Петре Юля отзывается так же скупо, как и обо всём, что касается её личной жизни и семьи.

«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме

«Петя визионер. У него образное мышление, при этом математический склад ума. Он готовится к поступлению в архитектурный.
Мы оба как-то не очень занимались его воспитанием. Сейчас Петя сам занялся своим воспитанием, поэтому он проводит время с папой. Я не знаю, что они делают. Это их интимное время, пространство. Я считаю, что у каждого человека должно быть своё пространство. И если мне хотят рассказать - рассказывают. Мы общаемся на темы какой-то литературы, гедонизма, ещё чего-то. А у них какая-то своя мужская компания».

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«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме фотографии
«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме фотографии
«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме фотографии
«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме фотографии
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