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«Я боюсь немощи»: Юлия Высоцкая о страхах, любви и об отсутствии свободы

5 апреля
2021 год

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5 апреля 2021
47-летняя Юлия Высоцкая стала героиней очередного выпуска ютюб-шоу «Скажи Гордеевой». В беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой актриса рассказала немного о сыне Петре, о детстве на Кавказе, казачьих корнях и страхах. Ближе к финалу беседы Екатерина и Юлия обсудили различие между мужчинами и женщинами и затронули такие абстрактные темы, как любовь и свобода.

«Я боюсь немощи»: Юлия Высоцкая о страхах, любви и об отсутствии свободы

О любви

«Я раньше отвечала фразой Осборна из пьесы Оглянись во гневе: Любовь это работа. Она требует нервов и сил, и если ты не способен примириться с этим понятием любви, значит, тебе её никогда не понять и не постигнуть. Сейчас я по-прежнему считаю, что любовь это работа. Но ещё любовь это нечто, что нельзя обозначить словами, что сильнее…В этом есть что-то инстинктивное. Вообще, мне кажется, что абсолютная любовь - это любовь к ребёнку. И если я испытываю такое же чувство ещё к кому-то, значит это любовь.
Я категорически против расстановок приоритетов между любовью к ребёнку и любовью к мужчине. Я не понимаю, зачем вообще нужно выбирать. В нормальном сердце и душе места должно хватить на всех и на всё. Не должен быть вопрос этих приоритетов.
Я бы хотела уметь любить так, как любят собаки. По-хорошему. Это никаких претензий и ожиданий от того, кого ты любишь. И при этом отдача полная».

О пропасти между Россией и Европой

«Историческая пропасть между Европой и нами обусловлена тем, что мы не прошли этап становления буржуазии, не было сознательного принятия решений. Демократия у нас фасадная. Рабство отменили в 1861 году, а во Франции рабство когда закончилось? Эта пропасть настолько большая, у нас нет времени, чтобы психика на уровне одного поколения адаптировалась. У нас те, кто сейчас присутствует в соцсетях, в принципе уже должны бы были жить так, как в Европе. Но это невозможно. Только на фасаде. А внутри те же драные тапки и немытые туалеты».

О проблеме русских женщин

«Я считаю, что у нас большая проблема в том, что женщина не строит дом. И не ощущает себя хранительницей очага. Мне кажется, что дом это не когда ты как заводная магазин-стирка-уборка. Это философия. В доме должно быть хорошо. Не в смысле, когда все котлеты пожарены. А хорошо. Хорошо, когда все улыбаются. Люди от разных вещей улыбаются. Кто-то улыбается от того, что с пеной у рта обсуждает Шопенгауэра и литературу. И неважно при этом, что они едят. У кого-то хорошо, когда выдраено чисто и пахнет ванилью всегда. У меня хорошо во всех смыслах. И я этим горжусь».

«Я боюсь немощи»: Юлия Высоцкая о страхах, любви и об отсутствии свободы

О разнице между мужчинами и женщинами

«Как мне сказал один прекрасный врач: «Мужской организм - это велосипед, а женский - космический корабль». Ну как можно сравнить велосипед с космическим кораблём? Понятное дело, что на корабль нагрузки побольше приходится.
Интерес мужчины лежит вовне. Всегда. Во всех сферах. Интерес женщины лежит внутри. Ну мы животные разные, мы даже не подвиды разные, мы виды разные. Мы не просто волк и собака. Мы кошка и кит. Я не феминистка с точки зрения борьбы за права. Но я абсолютно точно убеждена, что сегодня разговаривать о том, что женщин и мужчин нужно как-то различать с точки зрения профессиональной - странно. Есть физиологические предпосылки. Отрицать физиологию так же бессмысленно, как отрицать географию. Но при этом я не вижу разницы между учителем и учительницей, артистом и артисткой, мужчиной-президентом и женщиной - президентом. Это интеллектуальный уровень, тут мы все равны».

О страхах

«Я боюсь заболеть. Я бы не хотела, чтобы мне было больно. И я бы не хотела быть не в состоянии функционировать. Я боюсь немощи».

О личной свободе

«Свободы не существует вообще. Я не понимаю, что это за понятие. Я не свободный человек. Для меня свобода - это одиночество. Я свободной была, наверное, только когда я была студенткой. Потому что тогда я оторвалась от родителей, от дома и я была сама по себе. От меня никто не зависел и я не зависела ни от кого. Я была во всем сама по себе. Это тоже не очень комфортное состояние».

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«Я боюсь немощи»: Юлия Высоцкая о страхах, любви и об отсутствии свободы фотографии
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