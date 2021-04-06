Кейт Уинслет рассказала об актёрах, скрывающих свою ориентацию

Кейт Уинслет
рассказала, что знает по меньшей мере четырех актеров-геев и бисексуалов, которые скрывают свою сексуальную ориентацию из-за опасения за карьеру. Её слова приводит издание Mirror
.
Уинслет заявила, что актёры боятся потерять свою работу и не хотят, чтобы люди узнали об их ориентации.
«Это очень болезненно. Они боятся, что люди о них узнают. И они это признают: «Я не хочу, чтобы об этом узнали».
Она подчеркнула, что голливудские студии зачастую отказываются брать геев на роли гетеросексуальных персонажей, при этом актеры-гетеросексуалы регулярно играют гомосексуальных героев.
Актриса добавила, что подобных людей в сфере кино гораздо больше, преимущественно это молодые артисты.
«Я не могу назвать число молодых актеров — кто-то из них хорошо известен, кто-то только начинает карьеру, — которые находятся в ужасе от мысли, что их ориентация будет предана огласке, и это помешает им получать роли гетеросексуальных персонажей».
Кейт также рассказала об одном «очень популярном»
актере-бисексуале, который нанял американского агента, и тот посоветовал ему скрывать свою сексуальность.
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