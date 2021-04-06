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Кейт Уинслет рассказала об актёрах, скрывающих свою ориентацию

6 апреля
2021 год

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6 апреля 2021
Кейт Уинслет рассказала, что знает по меньшей мере четырех актеров-геев и бисексуалов, которые скрывают свою сексуальную ориентацию из-за опасения за карьеру. Её слова приводит издание Mirror.

Кейт Уинслет рассказала об актёрах, скрывающих свою ориентацию

Уинслет заявила, что актёры боятся потерять свою работу и не хотят, чтобы люди узнали об их ориентации.

«Это очень болезненно. Они боятся, что люди о них узнают. И они это признают: «Я не хочу, чтобы об этом узнали».

Она подчеркнула, что голливудские студии зачастую отказываются брать геев на роли гетеросексуальных персонажей, при этом актеры-гетеросексуалы регулярно играют гомосексуальных героев.

Актриса добавила, что подобных людей в сфере кино гораздо больше, преимущественно это молодые артисты.

«Я не могу назвать число молодых актеров — кто-то из них хорошо известен, кто-то только начинает карьеру, — которые находятся в ужасе от мысли, что их ориентация будет предана огласке, и это помешает им получать роли гетеросексуальных персонажей».

Кейт также рассказала об одном «очень популярном» актере-бисексуале, который нанял американского агента, и тот посоветовал ему скрывать свою сексуальность.
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Кейт Уинслет рассказала об актёрах, скрывающих свою ориентацию фотографии
Кейт Уинслет рассказала об актёрах, скрывающих свою ориентацию фотографии
Кейт Уинслет рассказала об актёрах, скрывающих свою ориентацию фотографии
Кейт Уинслет рассказала об актёрах, скрывающих свою ориентацию фотографии
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