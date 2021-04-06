МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Личный кабинет актёра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Лайфстайл
/
6 апреля 2021
/
Софья Каштанова родила второго ребёнка
Софья Каштанова родила второго ребёнка
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
6 апреля
2021 год
январь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Лайфстайл >>
6 апреля 2021
Софья Каштанова
родила второго ребёнка. Эту радостную новость 33-летняя актриса сообщила в посте в своём
Инстаграме
.
Звезда «
Полицейского с Рублёвки
» сообщила, что в их семье случилось пополнение: у них родилась дочь. Актриса добавила, что её она родила в Мексике, как и сына.
«Пришло время поделиться нашим счастьем: у нас в семье появилась принцесса! Как и сына, я родила дочку в Мексике, в тепле, у моря и в самых экологичных в плане рождения детей условиях!»
В марте 2019 года Каштанова родила первенца, о чём также поделилась со своими подписчиками на странице в инстаграме.
версия для печати
Поделитесь с друзьями!
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Было ужасно и противно»: Софья Каштанова о связи с женатым мужчиной
Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова дебютировала как певица
Софья Каштанова впервые заговорила об отце своего ребенка
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова родила первенца
Поиск по меткам
дети
персоны
Софья Каштанова
фильмы
Полицейский с Рублёвки
фотографии >>
Перейти в фотоальбом >>
анонс
6 апреля
Кейт Уинслет рассказала об актёрах, скрывающих свою ориентацию
Они не хотят рушить карьеру
5 апреля
Блеск и нищета красных дорожек: Джиллиан Андерсон, Николь Кидман и Джаред Лето
Церемония вручения премии Гильдии киноактёров
1 комментарий
5 апреля
«Я боюсь немощи»: Юлия Высоцкая о страхах, любви и об отсутствии свободы
А так же о главной проблеме русских женщин
2 комментария
5 апреля
«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме
А также о венчании с Андреем Кончаловским и о сыне Петре
1 комментарий
Скорбим
6 апреля ушёл из жизни актёр Борис Бекет.
5 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Лычев.
5 апреля ушёл из жизни актёр Фикрет Мамедов.
4 апреля ушёл из жизни актёр Александр Гаспарьянц.
4 апреля ушёл из жизни актёр Ильяс Турманов.
3 апреля ушёл из жизни актёр Артём Тынкасов.
День рождения >>
Анастасия Бунина
Николай Ващилин
Марина Ворожищева
Елена Гоголева
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Елена Коровчук
Геша Меньшиков
Михаил Полицеймако
Кевин Алехандро
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>
Афиша кино >>
Уроки фарси
драма
Беларусь, Германия, Россия, 2020
100% Волк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, Германия, 2019
Минари
драма
США, 2020
ЗОЖ
драма
Польша, Швеция, 2020
Книга моря
Россия, 2018
Кинотеатр кошмаров
фильм ужасов
США, 2018
Мортал Комбат
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фэнтези
Австралия, США, 2021
24 снега
Россия, 2017
Будь моим Кириллом
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Заповедь зла
драма, мистика, фильм ужасов
Канада, 2020
Препод
драма, криминальный фильм, триллер
Исландия, Великобритания, США, 2021
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
обсуждение >>