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Софья Каштанова родила второго ребёнка

6 апреля
2021 год

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6 апреля 2021
Софья Каштанова родила второго ребёнка. Эту радостную новость 33-летняя актриса сообщила в посте в своём Инстаграме.

Софья Каштанова родила второго ребёнка

Звезда «Полицейского с Рублёвки» сообщила, что в их семье случилось пополнение: у них родилась дочь. Актриса добавила, что её она родила в Мексике, как и сына.

«Пришло время поделиться нашим счастьем: у нас в семье появилась принцесса! Как и сына, я родила дочку в Мексике, в тепле, у моря и в самых экологичных в плане рождения детей условиях!»

В марте 2019 года Каштанова родила первенца, о чём также поделилась со своими подписчиками на странице в инстаграме.
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Софья Каштанова родила второго ребёнка фотографии
Софья Каштанова родила второго ребёнка фотографии
Софья Каштанова родила второго ребёнка фотографии
Софья Каштанова родила второго ребёнка фотографии
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