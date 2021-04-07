«Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал»: Иван Охлобыстин о вреде телевидения

Иван Охлобыстин
в недавнем интервью порталу «СтарХит
» рассказал, почему ему стыдно смотреть телевизор.
Охлобыстин рассказал, как отреагировал на интервью Ксении Собчак
со скопинским маньяком
. Ранее за свою жену заступился Константин Богомолов
.
«Да сейчас любую сводку посмотреть, так там на первых местах кто кого убил да сожрал. Какой-то флуд, даже жалко время тратить. Широко обсуждаемое интервью Собчак с маньяком не смотрел из соображения гражданского порядка. Зачем популяризировать чувака, который двух девок беззащитных мучил?! Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, еще и деньги на этом зарабатывает. Абсолютно безнравственно, хоть я и не моралист».
Охлобыстин признался, что в интернете смотрит блогера Евгения Баженова
, который, как признает сам артист, хоть и критикует его, но делает это уважительно.
«Мне мало что интересно, я самодостаточный. Нравится, к примеру, когда транслируется какое-то направленное знание. Вот канал Bad Comedian люблю. Он меня тоже затрагивал, но как бы ни критиковал, мне приятно. Потому что делает это, посмотрев кино, проанализировав, имея свое мнение. Никогда не уходит на уровень глубокого оскорбления, не задевает моей гордыни. Бывает, еще глаз останавливается на каких-то технических новинках. А так я подчинил себе интерес к поточной информации — ее слишком много для одной жизни».
По телевизору актёр смотрит проекты, в которых снимался, чтобы проверить, не опозорился ли он перед зрителем. Однако Охлобыстин совсем не жалует российское телевидение и считает, что первый и второй каналы и вовсе нужно закрыть.
«Иногда включаю ТНТ, когда там меня показывают. В данном случае не полюбоваться, а проверить — не опозорился ли? Первый канал стесняюсь смотреть, второй — тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал. НТВ — тоже не мое, СТС — это купленные блоками фильмы. Я без осуждения, понимаю, что люди должны работать на разные аудитории. Мне судить об этом бессмысленно».
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