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Аглая Тарасова рассказала о бывших бойфрендах

7 апреля
2021 год

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7 апреля 2021
Аглая Тарасова дала интервью изданию WomanHit, в котором вспомнила о своих прошлых романах.

Аглая Тарасова рассказала о бывших бойфрендах

Бывших бойфрендов Тарасова вспоминает с тёплыми чувствами. Роман с Ильей Глинниковым Аглая охарактеризовала, как «бурный».

«С благодарностью вспоминаю о том периоде, как и все в моей жизни. У нас были бурные отношения, мы были молоды, зелены, горячи. Тогда это было здорово».

С Милошем Биковичем у Аглаи Тарасовой тоже были тёплые взаимоотношения, несмотря на культурные различия.

«Когда мы жили с сербом, было весело. Мы с юмором относились к нашим культурным различиям, но он все-таки говорил на русском языке, хотя порой и путал значения слов».

О последних отношениях Тарасова тоже отозвалась с улыбкой, однако имени называть не стала. Предполагается, что речь шла о Даррене Аронофски, с которым актриса появлялась на частных мероприятиях, а позже предстала и перед публикой.

«А последние отношения у меня были с человеком, который русского не знал. Но так даже было интереснее, мы говорили меньше всякой ерунды, из-­за которой люди ссорятся. Отношения были спокойные, взрослые. Я считаю, что неважно, какой национальности и из какой страны человек, главное, чтобы он был добрым, интересным, смешным».
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