Аглая Тарасова рассказала о бывших бойфрендах

Аглая Тарасова
дала интервью изданию WomanHit
, в котором вспомнила о своих прошлых романах.
Бывших бойфрендов Тарасова вспоминает с тёплыми чувствами. Роман с Ильей Глинниковым
Аглая охарактеризовала, как «бурный».
«С благодарностью вспоминаю о том периоде, как и все в моей жизни. У нас были бурные отношения, мы были молоды, зелены, горячи. Тогда это было здорово».
С Милошем Биковичем
у Аглаи Тарасовой тоже были тёплые взаимоотношения, несмотря на культурные различия.
«Когда мы жили с сербом, было весело. Мы с юмором относились к нашим культурным различиям, но он все-таки говорил на русском языке, хотя порой и путал значения слов».
О последних отношениях Тарасова тоже отозвалась с улыбкой, однако имени называть не стала. Предполагается, что речь шла о Даррене Аронофски
, с которым актриса появлялась на частных мероприятиях, а позже предстала и перед публикой
.
«А последние отношения у меня были с человеком, который русского не знал. Но так даже было интереснее, мы говорили меньше всякой ерунды, из-за которой люди ссорятся. Отношения были спокойные, взрослые. Я считаю, что неважно, какой национальности и из какой страны человек, главное, чтобы он был добрым, интересным, смешным».
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