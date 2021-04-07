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«Я просто сидела и слушала, как Лиза плачет»: Чулпан Хаматова о травле Доктора Лизы

7 апреля
2021 год

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7 апреля 2021
В 2020 году в российский прокат вышла драма Оксаны Карас «Доктор Лиза», рассказывающая об одном дне из жизни врача и правозащитницы Елизаветы Глинки. Заглавную роль в фильме сыграла Чулпан Хаматова, которую с Глинкой связывало не только личное знакомство, но и общность интересов и взглядов.

«Я просто сидела и слушала, как Лиза плачет»: Чулпан Хаматова о травле Доктора Лизы

Будучи одним из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь», Хаматова неоднократно сталкивалась с критикой, осуждением и массированной травлей, когда дело касалось отношений со спонсорами и властью. В интервью Ирине Шихман актриса призналась, что впала в глубочайшую депрессию, впервые столкнувшись с травлей из-за участия в предвыборной кампании в поддержку Владимира Путина в 2012 году. Тогда Елизавета Глинка поддержала актрису в частном порядке. Два года спустя Глинка, инициировавшая эвакуацию больных детей из зоны военных действий, сама подверглась травле и осуждению И даже спустя год после гибели Глинки, власти Украины интерпретировали эту операцию по спасению детей как «похищение». В интервью Ксении Собчак Хаматова рассказала о том, как Глинка переживала эту травлю, а также объяснила, с какой дилеммой сталкиваются люди, занимающиеся благотворительностью.

«Когда это всё началось в её сторону, я думала, звонить или не звонить? Она же всегда была такая - как рубанёт с плеча всё, что думает. Но я всё-таки позвонила. Я подумала: «Ну, надо». Потому что мне в своё время очень помогали какие-то слова поддержки. И я ей позвонила. Я была уверена, что она мне сейчас скажет что-то вроде: «Слушай, гавно не тонет, не дождутся», вот это всё в её манере… И вдруг, пауза, и я слышу всхлипы. Вот как дети плачут. Я сначала подумала, что у неё там какой-то ребёнок. И только через какое-то время до меня дошло, что это никакой не ребёнок, это Лиза плачет. И я так растерялась, что вместо того, чтобы успокаивать её, я просто сидела и тупо слушала, как Лиза плачет, не говоря ни слова. Потому что я вообще не понимала, как на это реагировать. Меня это поразило. Потому что сама Лиза, когда это происходило со мной (травля из-за агитационного ролика в поддержку Путина - прим. ред.), говорила «Не обращай внимания, наплюй». И как-то мне казалось, что у неё будет другая реакция».

«Я просто сидела и слушала, как Лиза плачет»: Чулпан Хаматова о травле Доктора Лизы
фото: Елизавета Глинка

«Мы живые люди. Да ещё и женского пола. Для Лизы этот опыт травли был первым тогда [в 2014 году]. Кода ты впервые с таким сталкиваешься, тебе нужно время для адаптации, для принятия окончательного решения. И понимания того, что: «Окей, это теперь будет моя жизнь и моя судьба. Она будет всегда вот такой». Я адаптировалась».

Актриса также объяснила суть дилеммы, с которой столкнулась Лиза Глинка, и с которой рано или поздно сталкиваются все, кто занимаются благотворительностью. «Можно ли было решить проблему вывоза детей [из ДНР и ЛНР] без Володина и привлечения власти? Нет. А дальше дилемма. Либо мы оставляем детей там умирать без помощи, под бомбёжками, в жутких условиях. Либо она надевает на себя этот крест, и оттираясь от плевков, которые со всех сторон летят на неё, идёт и делает это. И вот он всегда такой - выбор. Мне близка эта позиция. Мне говорят: «Чулпан, вот есть возможность таким образом это решить. И дальше ты остаёшься с этим один на один. Ты думаешь: «Я останусь в белых перчатках и при этом буду жить всю жизнь с этим знанием, что я могла бы спасти чужие жизни, но не сделала этого. Но зато осталась в белых перчатках». Ну, не факт, что я смогу с этим жить».

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«Я просто сидела и слушала, как Лиза плачет»: Чулпан Хаматова о травле Доктора Лизы фотографии
«Я просто сидела и слушала, как Лиза плачет»: Чулпан Хаматова о травле Доктора Лизы фотографии
«Я просто сидела и слушала, как Лиза плачет»: Чулпан Хаматова о травле Доктора Лизы фотографии
«Я просто сидела и слушала, как Лиза плачет»: Чулпан Хаматова о травле Доктора Лизы фотографии
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