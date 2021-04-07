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«У людей был серьёзный бизнес»: Чулпан Хаматова о продаже российских детей на Запад

7 апреля
2021 год

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7 апреля 2021
Чулпан Хаматова воспитывает троих дочерей, одну из которых она взяла из детского дома 17 лет назад. Руководство Морозовской детской больницы, в которой лежала новорождённая Ася, отказывалось отдавать актрисе ребёнка под различными надуманными предлогами. О том, с какими трудностями она столкнулась, пытаясь забрать дочь, и решает ли «закон Димы Яковлева» проблему торговли детьми, Хаматова рассказала в интервью Ксении Собчак.

«У людей был серьёзный бизнес»: Чулпан Хаматова о продаже российских детей на Запад

«Когда я забирала дочку из Морозовской больницы, мне директриса кричала вслед: «Конечно, вам бы только попиариться!» Вообще, как вся эта система устроена, это просто за гранью. Может быть, сейчас, за 17 лет это всё изменилось. Надеюсь. Но тогда это был серьёзный бизнес у людей, которые за большие деньги продавали детей на Запад. Здесь ты обязан был отдать ребёнка бесплатно, а там можно было крутить-вертеть как угодно. Мне не отдавали Асю очень долго. Я уезжала в Вену на долгий срок, у меня начинались репетиции, и мне нужно было успеть забрать ребёнка, сделать документы, загранпаспорт. При том, что юридически ребёнок уже был мой по решению суда. И вдруг у неё стало появляться огромное количество каких-то болезней. Порок сердца, ещё что-то. Я её навещала, она вся была истыкана - в головку ей делали капельницы. Она лежала в самом конце огромной палаты, и когда я уходила, я оборачивалась и видела, как она смотрит на меня. Это всё было невыносимо. Я говорю: «А можно я приглашу врача какого-нибудь стороннего?» «Нет, нельзя». Я бесконечно носила какие-то памперсы, одежду для детей, всё что-то носила, носила. И я понимала, что мне уже надо уезжать, а я не хочу её оставлять здесь ещё на какое-то время. Чем больше она проводит времени в одиночестве, тем больше она страдает. Однажды я её просто как-то навестила, и уборщица, мывшая полы, вдруг на ухо мне говорит: «Скажи, что ты с милицией придёшь, она просто взятку ждёт». И я вот в таком каком-то тумане захожу в кабинет директора и говорю: «Я сейчас приду с милицией. У меня есть документы на ребёнка». И в это же мгновение я получаю ребёнка под проклятия, что она у меня умрёт. Когда я повезла Асю в Вену, врачи там мне сказали, что она абсолютно здорова. Я не поверила, я поехала в Берлин и уже в Германии делала обследование. И там мне сказали, что она абсолютно здорова. Ей специально придумывали болезни, чтобы я не забрала её, а забрал кто-то заграницу».

«У людей был серьёзный бизнес»: Чулпан Хаматова о продаже российских детей на Запад
фото: Чулпан Хаматова с дочерью Асей

Однако принятый в конце 2012 года «Закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять детей-сирот из России, по мнению Чулпан, не решает проблему коррупции в детдомах. «Это разные проблемы. Надо было именно эту проблему [незаконной торговли детьми] решать, а не закрывать возможность всем детям, которым по-настоящему нужна помощь. В итоге просто огромное количество детей, которым не может оказать помощь наше государство, оказалось не у дел».

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«У людей был серьёзный бизнес»: Чулпан Хаматова о продаже российских детей на Запад фотографии
«У людей был серьёзный бизнес»: Чулпан Хаматова о продаже российских детей на Запад фотографии
«У людей был серьёзный бизнес»: Чулпан Хаматова о продаже российских детей на Запад фотографии
«У людей был серьёзный бизнес»: Чулпан Хаматова о продаже российских детей на Запад фотографии
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