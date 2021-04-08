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«Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребёнком»: Кристина Асмус о детских мечтах

8 апреля
2021 год

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8 апреля 2021
Кристина Асмус в своём недавнем посте в инстаграме рассказала о своих детских желаниях, отметив, что позже она смогла многого добиться, однако всё это «неважно в сравнении с ребёнком».

«Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребёнком»: Кристина Асмус о детских мечтах

Асмус заявила, что её детство было не из лёгких.

«Я росла в малообеспеченной и многодетной семье… Мы жили сначала в коммуналке, а потом в квартире 40 квадратов — родители, четверо детей и собака. Мои мечты были про конфеты, настоящий день рождения с гостями, увидеть море, своё собственное платье и купить все кроссворды в городе (я их просто обожала!) Чуть позже мечты стали о машине, ролях, обложках, хорошей зарплате, подписчиках и оставаться в струе. И все получилось. Я непрерывно работаю в театре и в кино уже 15 лет. Сменила 2 машины и обложек было уже несколько десятков. Но! Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребёнком.Я мало делюсь личным, но для меня нет ничего дороже времени с дочкой. Никакой проект, режиссёр и гонорар не заменят общения с ней».

Асмус впервые откровенно рассказала, как они с Гариком Харламовым узнали о ее беременности.

«У меня не было четкого периода, когда я поняла, что хочу стать мамой. Я всю жизнь мечтала о ребёнке. Помню как узнала, что беременна… Мы с Гариком были дома и собирались утром на мою гастроскопию (под общим наркозом). Но интуиция подтолкнула меня сделать тест (хотя срок был всего 1,5 недели)) И вот заветные две полоски, отмена гастроскопии в тот день и самые счастливые 7 лет в моей жизни!»
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«Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребёнком»: Кристина Асмус о детских мечтах фотографии
«Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребёнком»: Кристина Асмус о детских мечтах фотографии
«Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребёнком»: Кристина Асмус о детских мечтах фотографии
«Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребёнком»: Кристина Асмус о детских мечтах фотографии
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