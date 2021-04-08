Семья Арми Хаммера замешана в насилии, сексуальных скандалах, злоупотреблении наркотиками и алкоголем

Скандальная история вокруг Арми Хаммера
получила неожиданный поворот. Издание Daily Mail
, ссылаясь на материал Тома Леонарда, сообщило, что семейная история Хаммера так же мрачна, как откровения и обвинения
, которые окружают имя актера последние полгода.
Оказалось, что не менее пяти поколений Хаммера замешаны в насилии, разврате и сексуальных скандалах.
«Не менее пяти поколений Хаммеров погрязли в скандалах из-за разврата, сексуальных извращений, злоупотребления наркотиками, коррупции и насилия».
Приводится информация о прадеде Арми, русском эмигранте, который был другом принца Уэльского и, предположительно, являлся советским шпионом. Мужчина сделал нелегальный аборт, в результате которого его пациентка скончалась.
«Юлиус нелегально сделал аборт жене одного дипломата в своем доме в Нью-Йорке, но в результате операции женщина умерла, а его отправили в тюрьму за непреднамеренное убийство».
Также упоминается дед актера, который «устраивал наркотические оргии и держал дома двухметровый «секс-трон»
.
Издание приводит слова тети Арми, Кейси Хаммер, которая, говоря о племяннике, отметила, что «яблоко от яблони недалеко падает»
и что ее семья уже давно «прогнила изнутри, но все еще пытается казаться идеальной снаружи»
. В своих мемуарах 2015 года Кейси рассказала о кошмарной жизни с отцом-алкоголиком и наркоманом, склонным к вспышкам насилия, который «в ее юности постоянно попадал в психиатрические лечебницы»
.
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