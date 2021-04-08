«Ей следует заткнуться и читать реплики»: режиссёр «Лиги справедливости» угрожал карьере Галь Гадот

Режиссера «Лиги справедливости
» Джосса Уидона
обвинили в угрозах актрисе Галь Гадот
. Подробности скандала раскрыл The Hollywood Reporter
со ссылкой на различные источники.
Уидон, пришедший на съемочную площадку «Лиги справедливости» на смену Заку Снайдеру
, внес в ленту множество изменений, которые не понравились актерам. Гадот, в частности, обнаружила, что ее персонаж становится куда более агрессивным и чаще прибегает к насилию, чем в боевике «Чудо-женщина
». Актриса переживала, что такая резкая перемена повредит ее следующему фильму «Чудо-женщина 1984
». Гадот хотела сохранить целостность своей героини. Она выразила беспокойство относительно этого руководству Warner Bros.
Уидон при этом давал Гадот реплики, которые ей не нравились, угрожал ее карьере и унижал при ней режиссера «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс
. Один из собеседников издания вспомнил, как Уидон хвастался, что собирается поставить актрису на место.
«Он сказал ей, что он тут сценарист, и что ей следует заткнуться и читать реплики, и что он может сделать так, чтобы она выглядела невероятно нелепо в этом фильме».
Конфликт якобы закончился тем, что Гадот и Дженкинс обратились за помощью к руководству Warner Bros. При этом актриса заявила, что все их неурядицы с режиссером были улажены.
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