«Ей следует заткнуться и читать реплики»: режиссёр «Лиги справедливости» угрожал карьере Галь Гадот

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Семья Арми Хаммера замешана в насилии, сексуальных скандалах, злоупотреблении наркотиками и алкоголем

Всё, о чём грезила актриса в детстве, сбылось

«Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребёнком»: Кристина Асмус о детских мечтах

Актрисе долго не хотели отдавать приёмную дочь под разными предлогами

«У людей был серьёзный бизнес»: Чулпан Хаматова о продаже российских детей на Запад

7 апреля

«Я просто сидела и слушала, как Лиза плачет»: Чулпан Хаматова о травле Доктора Лизы

А также о дилемме, с которой сталкиваются люди в благотворительности