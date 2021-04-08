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«Ей следует заткнуться и читать реплики»: режиссёр «Лиги справедливости» угрожал карьере Галь Гадот

8 апреля
2021 год

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8 апреля 2021
Режиссера «Лиги справедливости» Джосса Уидона обвинили в угрозах актрисе Галь Гадот. Подробности скандала раскрыл The Hollywood Reporter со ссылкой на различные источники.

«Ей следует заткнуться и читать реплики»: режиссёр «Лиги справедливости» угрожал карьере Галь Гадот

Уидон, пришедший на съемочную площадку «Лиги справедливости» на смену Заку Снайдеру, внес в ленту множество изменений, которые не понравились актерам. Гадот, в частности, обнаружила, что ее персонаж становится куда более агрессивным и чаще прибегает к насилию, чем в боевике «Чудо-женщина». Актриса переживала, что такая резкая перемена повредит ее следующему фильму «Чудо-женщина 1984». Гадот хотела сохранить целостность своей героини. Она выразила беспокойство относительно этого руководству Warner Bros.

Уидон при этом давал Гадот реплики, которые ей не нравились, угрожал ее карьере и унижал при ней режиссера «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс. Один из собеседников издания вспомнил, как Уидон хвастался, что собирается поставить актрису на место.

«Он сказал ей, что он тут сценарист, и что ей следует заткнуться и читать реплики, и что он может сделать так, чтобы она выглядела невероятно нелепо в этом фильме».

Конфликт якобы закончился тем, что Гадот и Дженкинс обратились за помощью к руководству Warner Bros. При этом актриса заявила, что все их неурядицы с режиссером были улажены.
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Лига справедливостиЧудо-женщинаЧудо-женщина: 1984

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«Ей следует заткнуться и читать реплики»: режиссёр «Лиги справедливости» угрожал карьере Галь Гадот фотографии
«Ей следует заткнуться и читать реплики»: режиссёр «Лиги справедливости» угрожал карьере Галь Гадот фотографии
«Ей следует заткнуться и читать реплики»: режиссёр «Лиги справедливости» угрожал карьере Галь Гадот фотографии
«Ей следует заткнуться и читать реплики»: режиссёр «Лиги справедливости» угрожал карьере Галь Гадот фотографии
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