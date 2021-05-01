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«Мои дети ее обожают»: Павел Прилучный о Мирославе Карпович

1 мая
2021 год

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1 мая 2021
Зимой прошлого года Павел Прилучный со скандалом развелся с Агатой Муцениеце. А уже летом СМИ заговорили о его новом романе. Избранницей актера стала звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович. Однако официально свои отношения пара не подтверждала до последнего. Лишь в недавнем интервью журналу «ОК!» Прилучный впервые откровенно рассказал о новой возлюбленной.

«Мои дети ее обожают»: Павел Прилучный о Мирославе Карпович
фото: Павел Прилучный и Мирослава Карпович

«Мирослава — потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок: так или иначе все мужчины — дети», - сказал актер.

Павел уже познакомил Мирославу с его детьми – 8-летним сыном Тимофеем и 5-летней дочерью Мией. По его словам, они прекрасно ладят друг с другом.

«Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются, - потрясающая девчонка», - отметил Прилучный.

«Мои дети ее обожают»: Павел Прилучный о Мирославе Карпович
фото: Паве Прилучный с детьми

Кроме того, в интервью актер упомянул и о разводе с Муцениеце. По его мнению, слухи об их натянутых отношениях слегка преувеличены. Прилучный заявил, что к решению развестись они пришли вместе. Сейчас супруги общаются нормально.

«Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались всё сохранить. До того, как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое. Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно. Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения... Я вообще не понимаю, почему выходят всякие всплески эмоциональные в интернете, мы нормально общаемся. Дети счастливы», - рассказал Павел Прилучный.
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«Мои дети ее обожают»: Павел Прилучный о Мирославе Карпович фотографии
«Мои дети ее обожают»: Павел Прилучный о Мирославе Карпович фотографии
«Мои дети ее обожают»: Павел Прилучный о Мирославе Карпович фотографии
«Мои дети ее обожают»: Павел Прилучный о Мирославе Карпович фотографии
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