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Лариса Лужина рассказала о непристойных предложениях, полученных на кинопробах

1 мая
2021 год

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1 мая 2021
Заявления Елены Прокловой в программе «Секрет на миллион» о пережитых в 15 лет сексуальных домогательствах со стороны одного очень известного артиста вызвали большой резонанс. В сети начали предполагать, что под словами «известный артист» кроется имя Олега Табакова. Так как именно он был ее партнером на съемочной площадке фильма «Гори, гори, моя звезда». Тогда Прокловой было 15 лет, а Табакову 33 года. Среди коллег актрисы нашлись, как и обвинители, так и защитники. Например, Лия Ахеджакова посчитала, что Елена просто продала интимные подробности из своей жизни за большие деньги.

Лариса Лужина рассказала о непристойных предложениях, полученных на кинопробах

«Считаю, что Проклова поступила просто омерзительно! Вообще, это метафора всего нашего телевидения: «Продается все!». Это мерзость!», - заявила Ахеджакова.

Яна Поплавская также высказалась о выпуске программы с Прокловой и заявила, что актриса потеряла вместе с разумом и стыдом свой человеческий облик. По мнению Поплавской, это более, чем странно, что она пришла обнажить свои проблемы не в кабинет психолога, а на федеральный телеканал.

Лариса Лужина рассказала о непристойных предложениях, полученных на кинопробах
фото: Олег Табаков и Елена Проклова

В свою очередь, 82-летняя звезда фильма «Вертикаль» Лариса Лужина решила поделиться своей историей. Она вспомнила, как однажды на пробах к ней с непристойным предложением обратился ассистент режиссера Станислава Ростоцкого.

Лариса Лужина рассказала о непристойных предложениях, полученных на кинопробах

«Приехали люди из киностудии Горького в Таллин подбирать артистов для фильма «Две жизни». Двое мужчин, один был помощником режиссера, насколько я помню. Они пригласили меня на переговоры в гостиницу. Мне тогда было 19 лет. Я прочитала сценарий, мне все понравилось, и тут они мне говорят: мы должны посмотреть на вас без одежды. Там якобы была сцена, где героиня обнаженная купается в ванной. Я сказала, что не буду раздеваться, и ушла», - рассказала Лужина.

На этом история не закончилась. Актрису позвали на пробы, где ей поступило еще более неприличное предложение.

Лариса Лужина рассказала о непристойных предложениях, полученных на кинопробах
фото: Лариса Лужина в фильме "Обращусь я к друзьям"

«Они потом все равно меня вызвали на пробы. И человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: «Переспишь со мной - будешь играть в этом фильме». Я отказала, и меня, понятное дело, не утвердили. Я рассказала позже об этом режиссеру Ростоцкому, он говорит: «Покажи мне его, я ему морду набью». Но я не назвала имени. Такой случай был со мной один раз за всю карьеру», - вспомнила Лариса Лужина.
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Гори, гори моя звезда

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Лариса Лужина рассказала о непристойных предложениях, полученных на кинопробах фотографии
Лариса Лужина рассказала о непристойных предложениях, полученных на кинопробах фотографии
Лариса Лужина рассказала о непристойных предложениях, полученных на кинопробах фотографии
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