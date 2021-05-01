Лариса Лужина рассказала о непристойных предложениях, полученных на кинопробах

«Приехали люди из киностудии Горького в Таллин подбирать артистов для фильма «Две жизни». Двое мужчин, один был помощником режиссера, насколько я помню. Они пригласили меня на переговоры в гостиницу. Мне тогда было 19 лет. Я прочитала сценарий, мне все понравилось, и тут они мне говорят: мы должны посмотреть на вас без одежды. Там якобы была сцена, где героиня обнаженная купается в ванной. Я сказала, что не буду раздеваться, и ушла», - рассказала Лужина.
На этом история не закончилась. Актрису позвали на пробы, где ей поступило еще более неприличное предложение.
фото: Лариса Лужина в фильме "Обращусь я к друзьям"
«Они потом все равно меня вызвали на пробы. И человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: «Переспишь со мной - будешь играть в этом фильме». Я отказала, и меня, понятное дело, не утвердили. Я рассказала позже об этом режиссеру Ростоцкому, он говорит: «Покажи мне его, я ему морду набью». Но я не назвала имени. Такой случай был со мной один раз за всю карьеру», - вспомнила Лариса Лужина.
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