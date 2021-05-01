СМИ: Милош Бикович вышел в свет с новой возлюбленной

На днях в сети появилось информация о том, что сердце 33-летнего актёра Милоша Биковича
снова несвободно. В Москве прошел торжественный гала-ужин журнала InStyle в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. Бикович появился на мероприятии не один, а с таинственной спутницей. Актёр провел с ней весь вечер, однако перед фотографами девушка позировать отказалась.
Оказалось, что эту девушку зовут Арина Волошина
, она является чемпионкой России по бальным танцам. Конечно, многие посчитали, что она – новая возлюбленная актёра. Причем о романе Биковича и Волошиной начали говорить еще в начале этого года. Причиной для слухов послужили неоднократные появления Арины на снимках в соцсетях друзей актера. Знакомые Милоша также утверждают, что танцовщица ездила с ним на родину в Сербию. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу ни Волошина, ни Бикович пока не давали.
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