Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян баллотируется в Госдуму

Армен Бежанян
, известный по роли в сериале «Реальные пацаны»
, собрался баллотироваться в Госдуму. Стоит отметить, что в политике актёр уже не первый год, с 2019 года он является депутатом думы города Осы Пермского края.
Актёр посетил праймериз по отбору кандидатов в Госдуму по одномандатному округу № 58 и подал заявление на участие в нём. Кроме того, Бежанян собирается принять участие в выборах в законодательное собрание Пермского края.
Коллеги Бежаняна по сериалу «Реальные пацаны» одобряют его намерения. Актрисы Марина Федункив
и Юлия Гришнина
в беседе с журналистами заявили, что всегда готовы поддержать его. Сам же Армен Бежанян рассказал журналистам, что сериал негативно влияет на его политическую карьеру.
«Известность в данном случае носит некоторую отрицательную волну, потому что много фриков разных, а сериал не раскрывает тебя как человека, ты изображаешь какой-то образ, который нарисовали авторы, а жизнь у тебя абсолютно другая, другие взгляды и требования. В некотором смысле это мешает»
, - сказал актёр.
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