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Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян баллотируется в Госдуму

1 мая
2021 год

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1 мая 2021
Армен Бежанян, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», собрался баллотироваться в Госдуму. Стоит отметить, что в политике актёр уже не первый год, с 2019 года он является депутатом думы города Осы Пермского края.

Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян баллотируется в Госдуму

Актёр посетил праймериз по отбору кандидатов в Госдуму по одномандатному округу № 58 и подал заявление на участие в нём. Кроме того, Бежанян собирается принять участие в выборах в законодательное собрание Пермского края.

Коллеги Бежаняна по сериалу «Реальные пацаны» одобряют его намерения. Актрисы Марина Федункив и Юлия Гришнина в беседе с журналистами заявили, что всегда готовы поддержать его. Сам же Армен Бежанян рассказал журналистам, что сериал негативно влияет на его политическую карьеру.

Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян баллотируется в Госдуму

«Известность в данном случае носит некоторую отрицательную волну, потому что много фриков разных, а сериал не раскрывает тебя как человека, ты изображаешь какой-то образ, который нарисовали авторы, а жизнь у тебя абсолютно другая, другие взгляды и требования. В некотором смысле это мешает», - сказал актёр.
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Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян баллотируется в Госдуму фотографии
Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян баллотируется в Госдуму фотографии
Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян баллотируется в Госдуму фотографии
Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян баллотируется в Госдуму фотографии
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