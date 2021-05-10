Мэрилина Мэнсона обвинили в жестоких издевательствах и изнасиловании

Американская модель Эшли Морган призналась в том, что ее бывший возлюбленный, рок-музыкант Мэрилин Мэнсон
наносил ей ножевые ранения и запирал в стеклянной комнате. Об этом она рассказала в интервью журналу People
.
Мэрилина Мэнсона ранее уже обвиняли в насилии
, однако музыкант назвал слова своей бывшей возлюбленной «чудовищным искажением реальности»
. Теперь же на тропу войны с певцом вышла ещё одна «жертва». По словам Эшли Морган, она познакомилась с артистом летом 2010 года, когда работала моделью в Азии. Во время первой встречи она почувствовала глубокую связь с Мэнсоном и была покорена его интеллектом. Однако уже через несколько месяцев рокер начал применять к ней физическое и психологическое насилие.
Во время двухлетнего романа исполнитель якобы неоднократно связывал ей руки и совершал действия сексуального характера против ее воли. Музыкант отказывался называть свои поступки насилием, утверждая, что нельзя применить этот термин для описания отношений с «человеком, которого любишь». При этом во время одного из таких актов Мэнсон, будучи в состоянии наркотического опьянения, сломал девушке нос.
Морган рассказала, что это был далеко не весь список издевательств со стороны Мэнсона. Он также вырезал ножом на ее бедре свои инициалы, подобно Арми Хаммеру
, и не менее сотни раз держал девушку без еды и воды в стеклянном кубе, расположенном в собственной спальне.
Как и других своих возлюбленных, Мэнсон принудил Морган составить с ним «пакт на крови», который якобы заключался в том, чтобы оставить на теле своего партнера рану и выпить из нее кровь.
Модель призналась, что несколько раз заканчивала нездоровые отношения с артистом, но из-за эмоциональной зависимости возвращалась. Окончательный разрыв произошел лишь в январе 2013 года.
«Я не жертва, а выжившая! Я хочу, чтобы все люди знали, кто он такой. Мои откровения стоят того, чтобы больше ни одна женщина не пострадала».
Менеджеры музыканта, а также представители лейбла, работавшего с Мэнсоном, считают показания модели ложью и клеветой. Они утверждают, что она встречалась с артистом не более недели.
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